11-летняя калининградская актриса представлена в двух номинациях премии «Ника»

11-летняя калининградская актриса Алёна Мирошникова, дебютировавшая в фильме Ивана Соснина «Пришелец» (12+), представлена в двух номинациях национальной премии «Ника». Лонглист премии, которую вручает Российская академия кинематографических искусств, опубликован на её официальном сайте.

«Рады поделиться, что фильм „Пришелец“ попал во все 14 номинаций, — сообщили представители екатеринбургской кинокомпании Red Pepper Film, создавшей картину. — Ждем голосования, которое, как обычно, будет проходить в два тура».

Действие фильма «Пришелец» происходит в небольшой уральской деревушке, в которой живёт «слабослышащий дурачок» Лёша. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал, следует из описания фильма.

Алёна Мирошникова сыграла роль Яны, транслирующей мысли в слуховой аппарат Лёши. Как рассказали создатели фильма на премьере в октябре 2024 года, Алёну они нашли в социальных сетях, увидели её фотографию и пригласили на съёмки.