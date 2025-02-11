11-летняя калининградская актриса представлена в двух номинациях премии «Ника»

Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград
Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

11-летняя калининградская актриса Алёна Мирошникова, дебютировавшая в фильме Ивана Соснина «Пришелец» (12+), представлена в двух номинациях национальной премии «Ника». Лонглист премии, которую вручает Российская академия кинематографических искусств, опубликован на её официальном сайте.

«Рады поделиться, что фильм „Пришелец“ попал во все 14 номинаций, — сообщили представители екатеринбургской кинокомпании Red Pepper Film, создавшей картину. — Ждем голосования, которое, как обычно, будет проходить в два тура».

Действие фильма «Пришелец» происходит в небольшой уральской деревушке, в которой живёт «слабослышащий дурачок» Лёша. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал, следует из описания фильма.

Алёна Мирошникова сыграла роль Яны, транслирующей мысли в слуховой аппарат Лёши. Как рассказали создатели фильма на премьере в октябре 2024 года, Алёну они нашли в социальных сетях, увидели её фотографию и пригласили на съёмки.

Ранее Алёна в шестилетнем возрасте приняла участие в съёмках рекламы Gucci сезона «весна-лето 2020».

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter