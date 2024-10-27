В Калининграде состоялась премьера фильма «Пришелец» с калининградской актрисой (фото)

В «Синема парк Европа» в Калининграде состоялась зрительская премьера фильма Ивана Соснина «Пришелец» (12+), в котором дебютировала калининградская десятилетняя актриса Алёна Мирошникова. В рамках премьеры также состоялась встреча и обсуждение фильма с режиссёром и продюсером фильма (12+). На встрече побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Действие фильма происходит в небольшой уральской деревушке, в которой живёт «слабослышащий дурачок» Лёша. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал, следует из описания фильма.

«О чём кино? Оно состоит из многих разных тем, которые были у меня в голове в тот момент, но самое главное — это терпимость, толерантность, про то, что у каждого человека есть свой взгляд на мир, и если этот взгляд отличается от твоего взгляда, то не значит, что он какой-то другой, плохой. Нужно терпимее относиться к людям, которые иначе смотрят на этот мир», — рассказал режиссёр Иван Соснин.

Юная калининградка сыграла роль Яны, транслирующей мысли в слуховой аппарат Лёши. Как рассказали создатели фильма, Алёну они нашли в социальных сетях, увидели её фотографию и пригласили на съёмки. «Это мой первый фильм, в котором я снималась, и мне очень понравилось. Первая команда очень добрая, все милые, все такие хорошие, и фильм для меня очень интересный», — делится девочка.

Ранее Алёна в шестилетнем возрасте приняла участие в съёмках рекламы Gucci сезона «весна-лето 2020».

Фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»