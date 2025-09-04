В Доме китобоя стартует цикл показов «Воспоминания как способ киновысказывания»

Дом китобоя анонсировали цикл кинопоказов «Воспоминания как способ киновысказывания» (18+). Первый показ запланирован на 12 сентября. Об этом сообщило учреждение в своём телеграм-канале.

Программа будет посвящена работе режиссеров документалистов с памятью — коллективной и личной. За чередой исторических событий и происшествий зрителя будут «вглядываться в людей — в то, как они воспринимают, запоминают и проживают эту реальность». Цикл будет проводиться в фомате Doc. talk. После просмотра фильма зрители могут остаться и присоединиться к обсуждению.

«Это цикл — путешествие: от отечественной кинохроники, через горящий якутский лес, через строительные леса нью-йоркского отеля к крупному плану — документально зафиксированной жизни самого близкого человека и гибридному фильму, снятому в самом центре Тайваня», — следует из анонса.

Первый показ состоится в пятницу, 12 сентября. Это будет фильм Дмитрия Сидорова «Взгляды» (18+), который рассказывает о сложных отношениях «между камерой и снимаемым ею человеком».

Фото: те

леграм-канал Дома китобоя