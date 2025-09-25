Дом китобоя приглашает на показ фильма «Рай»

В рамках цикла «Воспоминания как способ киновысказывания» в Доме китобоя в пятницу, 26 сентября, пройдёт показ фильма «Рай» (18+) российского режиссёра Александра Абатурова. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Это пронзительное повествование о борьбе жителей якутского села Шологон с лесными пожарами летом 2021 года. Администрация района сочла нецелесообразным направлять пожарные силы ввиду малонаселённости этой территории», — следует из описания. Фильм затрагивает не только тему природных катастроф, но и вопросы человеческого духа, мужества и солидарности. Это глубокий и эмоциональный рассказ о людях, столкнувшихся с непреодолимыми трудностями, но продолжающих бороться за свою землю и свои жизни, рассказали в музее.

Дом китобоя анонсировал цикл кинопоказов «Воспоминания как способ киновысказывания» (18+) в начале сентября. Программа посвящена работе режиссеров документалистов с памятью — коллективной и личной.