Всемирный заговор и тараканы в голове: какие сериалы смотреть на карантине

Коронавирус везде — слева, справа, сверху и снизу, в интернете, в новостях и в разговорах на кухне. Жителей планеты Земля (и Калининград не исключение) убедительно просят не покидать без крайней необходимости свои дома и не общаться с другими людьми. Вообще не подходить к ним близко. Кинотеатры прекращают (или уже прекратили работу), спектакли и концерты отменяются. В общем, раз уж всё равно приходится сидеть дома, самое время развлечь себя сериалами. «Афиша Нового Калининграда» отобрала несколько интересных шоу для тех, кто взволнован пандемией, и для тех, кому она уже изрядно надоела.



Для тех, кто считает эпидемию искусственной: «По ту сторону» / Counterpart, 2017-2019

Скромный служащий непонятного то ли агентства, то ли НИИ в Берлине день за днём ходит на свою серую работу в серое громоздкое здание. Проходит тщательный досмотр, турникеты и занимается весь день какой-то рутиной. В свободное время посещает в больнице жену, впавшую в кому после ДТП. Так день за днём, пока случайно он не выясняет, что здание это расположено на проходе в параллельный мир, возникший около 30 лет назад вследствие неудачного (или наоборот удачного) эксперименты. Изначально два мира были совершенно идентичны, но в итоге пошли по разному пути. И у каждого человека старше 30 лет есть двойник в другом мире. У главного героя он оказывается хамоватым оперативником всё той же секретной службы.





Ну а дальше начинается настоящий шпионский триллер с научно-фантастическими элементами, где люди фактически воюют сами с собой, точнее с «другими» версиями себя. В существовании двух Берлинов слишком легко увидеть ФРГ и ГДР, однако далеко не всё так просто. Сильнее всего миры в итоге развела эпидемия гриппа в одном из них, от которой погибло 7% населения. С тех пор там приняты очень жесткие меры касательно здравоохранения — ходить в масках, не здороваться за руку, докладывать обо всех заболевших людях (знакомо, да?). И некоторые подозревают, что эпидемия началась не просто так, а её занесли из первой вселенной. А значит, надо отомстить.

Здесь есть и дипломатия, и политика, и экономические отношения (стороны обмениваются разработками). А ещё масса перестрелок и очень сильный актёрский состав — Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Гарри Ллойд. Сериал, к сожалению, закрыли после двух сезонов, но он выглядит вполне завершённым и отлично подходит для пары вечеров на карантине.

Для тех, кто верит в теорию заговора: Утопия / Utopia, 2013-2014

Группа незнакомых людей, связанных лишь любовью к графическому роману «Эксперименты Утопии» общаются в сети, когда узнают, что у одного из них есть рукопись второй части, которая считалась мифом. Правда, владельца комикса очень быстро избавляют от жизни (а вот комикс достаётся случайному мальчишке), и все герои вынуждены бежать от идущего по пятам беспощадного убийцы, которого помимо комикса интересует ответ на один главный вопрос «Где Джессика Хайд?».





Параноидально-шизофреническое повествование в цветах натурального кислотного трипа в итоге приводит нас к крупному фармацевтическому заговору, семейной трагедии и чёрт знает к чему ещё. Зачем закупать вакцину от «русского гриппа»? Что зашифровано в комиксе? Какие цели преследует секретная организация «Сеть»? Скорее всего до самого финала вы ничего не будете понимать, зато потом наступит обязательный катарсис. Симпатизировать кому-то из героев здесь довольно сложно, но наблюдать за этим безумием крайне увлекательно, как и за тем, как меняются персонажи в новых условиях. Осторожно: в сериале масса сцен насилия, вырвиглазные цвета, безумная музыка и, кажется, он вызывает паранойю. Стоит того, чтобы посмотреть.

Для тех, кто хотел бы улететь в космос: «Пространство» / The Expanse, 2015-...

Сотни лет спустя после нас с нашими мелкими проблемками земляне колонизировали Солнечную систему. Марс теперь независимая планета, астероиды, спутники и станции поделены между Марсом и Землёй. Все слегка друг друга недолюбливают, но в целом живут относительно мирно, пока не начинает происходить какая-то загадочная чушь. Кто-то с неизвестными целями взрывает грузовое судно, перевозившее лёд (выживают всего 4 человека). В это же время детектив-астероидянин получает заказ на поиск пропавшей дочери лунного магната. А потом и вовсе выясняется, что в Солнечную систему залетела неизвестная инопланетная дрянь, и кто-то эту дрянь решил использовать в своих целях. Всё, как водится, вышло из-под контроля и полетело куда следует (точнее, куда не следует).





Всё дальнейшее повествование так или иначе отталкивается от того, что люди, получившие в свои руки опасную игрушку, всё равно ведут себя как люди — щёлкают тумблерами, нажимают непонятные кнопки и упрямо пытаются приспособить её для своих целей, не понимая, что так можно случайно уничтожить цивилизацию. Пару раз до этого чуть не доходит. А тут ещё и политические интриги, и космические войны, и колонизация новых земель, и революционный настрой жителей пояса астероидов. Так что на протяжении вышедших на данный момент четырёх сезонов герои не скучают ни минуты. Зрители тоже.

Для скептиков: «Адам портит всё» / Adam Ruins Everything, 2015-...

Если уж вы застряли дома, можно не просто тратить время на сериалы, но и заняться самообразованием. Например, посмотреть американское научпоп-шоу «Адам портит всё», посвящённое разрушению самых известных стереотипов. Ведущий Адам Конновер в доступной и лёгкой форме рассказывает о том, как сложился тот или иной социальный миф, а потом радостно его крушит. Всё это со ссылками на источники и комментариями экспертов в виде игрового комедийного шоу. Этакая «Улица Сезам» для взрослых.





Как проходят выборы в США, в чём ошибаются экоактивисты, почему обезжиренные продукты — это ловушка и что не так с похоронной индустрией — каждая серия посвящена отдельной теме. А ещё там отличные шутки.

Для тех, кто винит во всём политиков и инопланетян: «Безмозглые» / BrainDead, 2016

Молодая режиссёр документального кино и член влиятельной политической семьи против воли устраивается работать в конгресс к своему брату, чтобы заработать денег на новый проект. И вскоре обнаруживает, что некоторые политики ведут себя более чем странно. А причина проста — инопланетные тараканы (прилетевшие на челябинском метеорите) забрались в их голову, сожрали половину мозга (буквально) и теперь управляют ими в своих целях.





Отличить заражённого политика от здорового не так уж просто — все они ведут себя странновато и никогда не раскрывают карты, тем веселее и абсурднее происходящее на экране. Жаль, что порой оно слишком сильно напоминает реальность.

Вышедшая аккурат к президентским выборам в США беспощадная комедия о паразитах, пожирающих мозг политиков, была закрыта после первого же сезона. С другой стороны, рассказывать там всё равно уже больше нечего, а пересмотреть всегда приятно.