«Космическая внешность»: режиссёр «Пришельца» о юной калининградской актрисе (фото)

Фильм «Пришелец» (12+), где в одной из главных ролей снялась калининградская актриса Алёна Мирошникова (во время съёмок ей было 8 лет), попал во все 14 номинаций премии «Ника» (дебютантка представлена в двух номинациях — «лучшая женская роль» и «открытие года»). Более того, картину везут в Калифорнию, где её представят в основной программе фестиваля Cinequest Film Festival. Как Алёна попала на съёмки, сложно ли было с ней работать и собирается ли уральская команда реализовывать проекты в российской Прибалтике, «Новому Калининграду» рассказал директор екатеринбургской кинокомпании Red Pepper Film и режиссёр «Пришельца» Иван Соснин.



— Иван, почему вы выбрали для «Пришельца» именно Алёну Мирошникову?

— Благодаря её внешности. Продюсер наш, Яна Шмайлова, увидела фото Алёны в социальных сетях, сразу на неё обратила внимание и показала мне. А у меня уже были мысли о создании подобного фильма, я уже думал о том, что инопланетянина, пришельца должен играть человек. Однако сценарий не был написан, то есть были только идеи и мысли.

Когда я увидел Алёну, увидел, как она выглядит, её внешность, я подумал, что она может стать очень классным пришельцем. И во внешности ничего не надо менять даже, потому что у неё и так она космическая. Эти огромные глаза... И можно просто молчать, смотреть на героя и гипнотизировать его. Поэтому в первую очередь, конечно, благодаря внешности мы связались через агента с её мамой и договорились. Мы даже не проводили проб, то есть не рассматривали на эту роль никакие другие кандидатуры, кроме Алёны. А когда они согласились приехать на Урал, сразу же решили, что будем снимать с ними, с Алёной.

Алёна Мирошникова на съёмках «Пришельца». Фото предоставлены Екатериной Мирошниковой

— Сложно ли работать с ребёнком на площадке? Был ли у вас подобный опыт?

— С любым ребенком на площадке работать, конечно, сложнее, чем со взрослыми артистами. Сказывается недостаток опыта, и в целом усидчивость не такая. С детьми работать нелегко, но в этом плане Алёна молодец, то есть она, не имея совершенно никакого опыта в съёмках фильмов, довольно быстро поняла суть, поняла, как это всё работает, и уже смене к третьей вела себя как полноценный большой артист. Сначала, конечно, дурачилась, не хватало выдержки, но потом она очень быстро повзрослела на съемочной площадке и стала уже относиться к этому, как к настоящей работе, профессионально очень.

Мы снимали достаточно большой объем, съемочный день был длинный, но Алёна выдержала, за что мы очень благодарны. Тем более в таких сложных климатических условиях — была зима, холод, снег...

Опыт съемок с детьми у меня был не раз, я много снимал детей разного возраста — и трёхлетних детей, и семилетних, и двенадцатилетних, и четырнадцатилетних. То есть у меня достаточно много проектов связано с детьми. Тут не было ничего нового. Я был готов к тому, что нужно чуть больше времени закладывать на съемку тех или иных сцен. Когда ты пишешь сценарий и понимаешь, что на площадке будет ребёнок, ты сразу в голове увеличиваешь время производства фильма. Это нормально, потому что мы всегда чуть медленнее работаем с детьми.

— Опыт работы с калининградской актрисой у вас уже имеется, а мысли по поводу съёмок в Калининградской области есть?

— Есть, да. Я несколько раз был в Калининграде, несколько был раз в области. Там очень кинематографичные локации, в целом кинематографичный регион. Хочется мне там что-то снять. У меня есть два проекта, которые в теории могут быть сняты в Калининградской области, но они пока на стадии разработки. Пишутся сценарии, и всё зависит от множества факторов, начиная от выхода на администрацию города, заканчивая рибейтами, которые мы сможем получить после съёмок. и так далее, и так далее. В целом есть два потенциальных сценария, по которым могли бы быть сняты фильмы в Калининграде и области.

— Как оцениваете успех «Пришельца»?

— Да, честно говоря, никто не ожидал, что он так выстрелит, потому что мы снимали его как бы на чистом энтузиазме, без денег совершенно и в такое сложное время. Просто потому, что хотелось снимать кино. Мы снимали его не для чего-то, то есть у нас не было миссии заявлять его на кинофестивали и продавать. Мы просто снимали кино, потому что хотелось. И то, как он прошёлся по фестивалям, по прессе, по кинокритикам... Я очень доволен! Потому что, действительно, такой небольшой локальный проект, камерный проект, выстрелил очень сильно и выстрелил громче, чем многие другие более масштабные проекты, которые мы снимали. Поэтому, конечно, очень рад. Он попал сейчас в программу американского кинофестиваля Cinequest Film Festival, в Калифорнии. И да, мы поедем представлять фильм сами. Вот уже купили билеты и собираемся лететь, показывать его американскому зрителю. Может, попробовать его там куда-то продать на платформы, в кинотеатры. Может, кто-то ещё сможет на другом конце земного шара посмотреть на нашу уральскую деревню зимнюю, на Алёну, на её глаза...

— Кто-то из команды едет с вами в Калифорнию? Алёна сможет поехать?

— Если захочет, то сможет. Просто проблема в том, что фестиваль не оплачивает никакие трансферные расходы, никакие перелеты, ничего. И мы, чтобы сделать визу, летали в Казахстан. Сейчас смотрели билеты, там какие-то сумасшедшие стоимости. При большом желании Алёна, конечно, сможет полететь. Из нашей команды кто сам хочет лететь, тот летит. Летит режиссер, то есть я, генеральный продюсер , и еще, возможно, один продюсер полетит. Но все мы летим за свой счёт. Это очень накладно. Организаторы делают проходки на фестиваль всем участникам, дают бейджи, то есть можно ходить, смотреть кино, но, к сожалению, в отличие от большинства российских фестивалей, не оплачивают дорогу.

— Насколько сложно стало снимать кино в России после 2022 года? Открылись ли новые возможности?

— Честно говоря, я особых сложностей и трудностей не увидел. Был период, когда мы столкнулись с экономическими какими-то проблемами, потому что параллельно с кино наша компания Red Pepper Film занимается ещё съёмкой рекламных роликов и музыкальных клипов, а многие бренды либо просто ушли из России либо заморозили свои активы. У нас был некоторый кризис финансовый в течение нескольких месяцев, потому что банально не было денег, из-за того что многие заказчики ушли с нашего российского рынка, но потом как-то всё выправилось и на кино сильно не отразилось. Даже наоборот, из-за того, что многие иностранные компании, прокатчики и производители кино ушли, Министерство культуры и «Фонд кино» поняли, что нужно заполнять вакуум российскими фильмами, чтобы зрителям было что смотреть. И российские онлайн-кинотеатры тоже это поняли. Они начали вливать дополнительные бюджеты в производство российского контента. Вот поэтому проектов стало даже больше сниматься в России. После 2022 года запусков съёмок стало больше.

Не могу сказать, что специалистов профессиональных стало больше, но благодаря тому, что большое количество съёмок, молодые ребята подтягиваются и учатся. Я думаю, что через несколько лет мы получим большое количество уже качественных профессионалов, которые смогут делать кино на новом уровне. Так что в любом случае. работая в индустрии, я замечаю, что всё меняется. В некоторых моментах, в некоторых сферах действительно есть какие-то положительные изменения.

Беседовал Иван Марков, фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград», официальная афиша «Пришельца», фото со съёмок предоставлены Екатериной Мирошниковой