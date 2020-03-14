Теноров из Италии и Испании на концерте в «Янтарь-холле» заменят солисты из Сербии

Теноров из Италии и Испании на концерте «Три тенора» в «Янтарь-холле» в субботу, 14 марта, заменят солисты белградской оперы. Информация об этом опубликована на страницах театра эстрады в социальных сетях.



«Уважаемые гости Театра эстрады! Обращаем ваше внимание, что в завтрашнем концерте „Три Тенора“ произошла замена солистов. Организатор мероприятия приносит свои извинения», — говорится в сообщении. Солиста театра «Ла Скала» Энрико Ивилью, Леонардо Граменью и выпускника Лондонской королевской оперной академии Роберто Барбаро заменят Стефано Каранас, Душан Свикар и Занатта Матиа. Также к ним присоединится солист Роман Муравицкий. Концерт посвящен Лучано Паваротти.

Италия является одним из крупнейших очагов коронавируса в мире после Китая. Число жертв коронавируса за минувшую пятницу там достигло 1,266 тыс. Всего за сутки в стране зарегистрировано 250 случаев летального исхода. По последним данным, по состоянию на 00:00 часов субботы общее число инфицированных в Италии достигло 17,660 тыс. человек.

Испания также относится к числу неблагополучных по ситуации с коронавирусной инфекцией стран.