Диана Арбенина выступит с онлайн-концертом 6 апреля

Диана Арбенина. Новый Калининград
Диана Арбенина. Новый Калининград
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Диана Арбенина и рок-группа «Ночные снайперы» устроят онлайн-концерт. Посмотреть его можно будет 6 апреля в 20:00 по московскому времени в «Яндекс.Эфире».

«Музыканты представят программу „Выжить вопреки“. Название выбрано не только по следам одноименной песни, но, конечно, с учетом нынешних обстоятельств. Выступление пройдет в домашней снайперской студии — для всех тех, кто (мы уверены!) также остался в эти дни дома, для всех тех, кто непременно еще придет на концерт Дианы Арбениной в своем городе»,— сообщается в анонсе.

Напомним, 11 апреля в 20:00 по московскому времени запланировано выступление группы Little Big.

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