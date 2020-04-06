Диана Арбенина выступит с онлайн-концертом 6 апреля

Диана Арбенина и рок-группа «Ночные снайперы» устроят онлайн-концерт. Посмотреть его можно будет 6 апреля в 20:00 по московскому времени в «Яндекс.Эфире».

«Музыканты представят программу „Выжить вопреки“. Название выбрано не только по следам одноименной песни, но, конечно, с учетом нынешних обстоятельств. Выступление пройдет в домашней снайперской студии — для всех тех, кто (мы уверены!) также остался в эти дни дома, для всех тех, кто непременно еще придет на концерт Дианы Арбениной в своем городе»,— сообщается в анонсе.

Напомним, 11 апреля в 20:00 по московскому времени запланировано выступление группы Little Big.

