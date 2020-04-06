Едим, смотрим кино, воем на луну: чем калининградцы заняты на карантине

Режим всеобщей самоизоляции, объявленный в Калининградской области 31 марта, продлен еще на неделю, до 12 апреля включительно. Вместе с вами мы постарались выяснить, как жители региона переживают этот период. Нам написали десятки человек, которые внезапно оказались вынуждены искать работу, приспосабливать свой быт к новым условиям, придумывать себе занятия от безделия или наоборот заниматься тем, что до сих пор откладывали. Самые интересные рассказы мы публикуем в этом материале.

Некоторые не делают почти ничего

Виктория:

— Смотрю сериалы и без конца ем.

Леонид:

— Целыми днями играю в «Цивилизацию V» Сида Мейера. Телевизор не смотрю, без персонажей типа Ковтуна стало скучно. Кино смотрю через комп, по телевизору невозможно смотреть из-за навязчивой рекламы, предлагающей купить то или это в то время, как все магазины, кроме продуктовых, закрыты. Из членов семьи у меня есть только кот, с которым я уживаюсь нормально. Вот только боюсь, он озвереет, когда закончится привычный корм — он питается свиными почками, их продают только на рынке, а я туда ехать боюсь. Придётся ему привыкать к сухому корму, да и от мяса и рыбы он не отказывается. Так что будем держаться, как завещал нам наш бывший премьер Дмитрий Медведев.

Раш:

— Я взял за правило каждый час выходить на лестничную площадку и подтягиваться на перекладине, добавляя каждый день по одному разу за каждый новый день карантина. Уже дошел до 23-х (хотя не помню точно, с какого количества начал). Страшно представить, сколько придется подтягиваться по итогам изоляции.

Минусы: первые несколько дней все болело; особо выпить не получается, так как утром весь рекорд насмарку (проверено одним разом); приходится открывать входную дверь и подставлять себя риску вирусной атаки. Плюсы (они очевидны): бодрость; гордость за силу воли.

Кто-то старается (или вынужден) работать

Ангелина:

— Записываю своим ученикам видеоуроки, заполняю электронный журнал. Работаю в школе учителем-дефектологом. Параллельно с этим делаю зарядку каждый день и иногда выхожу на пробежку в магазин.

Борис:

— Карантин никак не затронул ни мою работу, ни мой бизнес. Гоняю в Янтарный нырять за янтарем. Во время карантина это стало удобнее и безопаснее. Плюс наступает весна: пустые широкие пляжи, гонки на джипах — красота!



Андрей:

— Переживаем [самоизоляцию], в принципе, нормально: работодатель перевел на удаленную работу (я — IT-специалист). Дома скучно, но работа отвлекает. Вечерами — интернет и кино. Выгул собаки дает возможность подышать воздухом, но очень много людей на улице — стараюсь держать дистанцию. Дома уже всё переделал, все гвозди вбиты — наверное еще придумаю дел по хозяйству.

В магазин ходим только после того, как забираю жену с работы (она — работник банка). Я ограничиваю ее от общественного транспорта, вожу на машине — надеюсь штрафовать за это не будут. А так — рутина. Ждем, когда уже всё закончится, переживаю за калининградцев, которые остались без средств к существованию — думаю таких немало. Но лучше сейчас недели пересидеть, чем ковылять месяцами с возможными массовыми заболеваниями.

Дарья:

— На карантине стараюсь придерживаться четкого распорядка, чтобы создать иллюзию бурной деятельности и не тратить время впустую. Мой день начинается достаточно бодро: просыпаюсь в 7 утра, делаю зарядку, иду в душ, готовлю завтрак. Потом сажусь писать дипломную работу, для которой наконец-то появилась куча времени (но не энтузиазма). Каждые полчаса делаю зарядку, чтобы пятая точка не превратилась в мечту авангардистов. Когда от диплома начинает подташнивать, переключаюсь на книги и подкасты. Причём, читаю и слушаю, шагая из угла в угол своей комнаты. Как тигр в клетке.

Иногда выхожу на балкон подышать свежим воздухом. Правда, воздух не особенно свежий, потому что живу на первом этаже, и под окном постоянно тусуются товарищи коты. Несмотря на однообразные и буквально серые будни, выходные стараюсь проводить насыщенно. В прошлое воскресенье, например, успела построить дом, поступить в университет, написать книгу, завести парня, выйти замуж, устроиться на работу и уволиться. Спасибо, Sims, за нескучный карантин.

Кое-кто наоборот пытается работу найти

Олеся:

— Бегаю по городу в поисках работы. Через пару дней на улице жить буду — нечем платить за съем квартиры. Угораздило уволиться перед карантином, но кто же знал что так будет.

Светлана:

— Я — хостес в ресторане, и с 14 марта попала под небольшое сокращение (временно). А 28 марта весь состав отправили домой. В общепите не платят, если нет работы... Решила встать на биржу труда — кушоц-то хочется, а там мне сказали, что, мол, не положено, идите в МФЦ жалуйтесь. А в МФЦ ничего не сказали, ибо все онлайн, и нет нигде такого окна где написано «Для смертных, работающих неофициально в общепите и оставшихся в период самоизоляции без работы, еды и финансов». Вот сижу и думаю, как написать банку про то, что я не смогу гасить кредит и почему так получилось.





Некоторые воют на Луну

Юлия:

— Кукую уже в окошко, а по вечерам вою на Луну. У меня муж и двое маленьких детей; предвкушая длительное совместное пребывание с последующим наматыванием нервов друг друга на кулак, мы решили разъехаться, но исключительно для сохранения семьи. Муж с сыном домоседы, им хорошо: иногда выходят покататься на велике по проселочным дорогам или пробежаться. Нам с дочкой тяжелее, мы в Калининграде, но любим гулять, ходить в гости. Я люблю спортзал, поплясать, бассейн, а теперь все закрыто и мне стало плохо. Хочу в спортзал!

Чего делаем дома... Ничего, мультики смотрим, могу вам рассказать все серии «Барбоскиных». Кино смотрю, «Достать ножи» мне понравилось, очень советую. «Мастера и Маргариту» читаю всегда, когда мне плохо, поэтому читаю постоянно. Еще ем шоколад. Если карантин продлится еще неделю, я буду активно его нарушать. Вируса не боюсь — людей больше умирает от рака сейчас, это проблема. А вирус — нет! Паника и СМИ его сделали. Всем здоровья!

Олеся:

— У нас четверо детей, младшей ещё 6 месяцев нет. Папа наш работает в ночную смену, днем спит. Это просто ужас какой-то, я уже с ума потихоньку начинаю сходить. Дети днём толком и поиграть не могут, так как папа спит (ему же семью кормить, должен ведь он выспаться), а вот к вечеру начинаются «танцы». Мы ведь на улицу не ходим — одеваем куртки и открываем окна, ну или выходим на маленькую лоджию, и так заваленную всяким барахлом. В ообщем у нас «весело». Даже не знаю, как мы переживем этот карантин, и закончится ли он вообще.

Всеволод:

— Сижу дома, на улицу — либо за хлебом и остальными продуктами, либо звоню другу (живёт рядом) — и вылезаем вдвоем подышать, да бутылочку распить. Также пытаюсь связаться с банками, пишу молитвы, чтобы дали беспроцентную отсрочку по кредитам, так как остался без работы и стою на учете в службе занятости. Банки говорят, что я должен собрать все справки, но они скорее всего не в курсе, что в стране сейчас не работают службы по выдаче справок (я успел все заказать и оплатить, но получить не могу, так как всё закрыто). В итоге горестно плачется.

Параллельно смотрю фильмы, некоторые серии «Глухаря» — повторно. Обсуждаю в соцсетях то, что происходит в мире. Узнаю что в Европе, странах Ближнего Востока государства заботятся о народе и не бросают людей (соцвыплаты, отсрочка платежей и кредитов и т.п.) — родственники пишут. Грустно понимаю, как же не повезло жить нам при таком правительстве, которое себе выплачивает зарплаты в сотни тысяч рублей в период, когда народу нечем оплатить тепло и электричество в квартире. Вздыхаю и иду кипятить воду, чтобы попить горячей воды.

А другие сидению дома даже рады

Мэри-Луиз:



— Мужа с сыном отправила к бабушке, которая живёт чуть ли не на берегу моря, а сама нахожусь в самоизоляции. Отдыхаю от всех в свои выходные (работаю фармацевтом 2/2): зарядка, плотный завтрак, самообразование, сон и т.д. Сейчас как никогда нужны здоровое тело и здоровый дух. Я спокойна, что сын носится вокруг дома и дышит морским воздухом в богом забытом поселке, а я сама никого не заражу. Аптека — не самое лучшее место, если хочешь сохранить свое здоровье. Вобщем, говорите ещё месяц сидеть дома? Да не вопрос.

Наталья:

— Занимаюсь цветами, огородом (благо есть собственный дом и участок). Больше учим с детьми уроки по дистанционке. Муж занялся своими любимыми рыбками и аквариумами. А вообще сделали бы частично ремонт, но купить что-то проблематично (хочется посмотреть, потрогать материал, а нельзя). И еще день рождения детей прошел грустно — не ожидали, что даже шарики и свечи купить будет проблемой.

Елена:

— Я наконец-то добралась до шитья. Сшила чехол на стул, чтобы летом удобно было носить с собой и выглядеть симпатично. Хотела выложить фото, но здесь не предусмотрена такая функция (мы попросили Елену прислать фотографии на почту — прим. «Нового Калининграда»).

Собрал: Денис Туголуков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

