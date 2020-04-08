Пётр Налич выступит с онлайн-концертом

Музыкальный коллектив Петра Налича выступит с онлайн-концертом 9 апреля в 20:00 по московскому времени.

«Все концерты отменены. Но концертная программа, на создание которой ушло много сил, времени и средств, готова. Поэтому вечером 9 апреля мы дадим online-концерт. Начнём в 20:00. Прозвучит программа, которую мы планировали сыграть в Питере и Нижнем Новгороде. Это будет онлайн-трансляция, которую можно будет смотреть как на стационарных, так и на мобильных устройствах. Мы будем отвечать не только за качество исполнения, но и за качество трансляции. Для этого мы привлекаем хороших специалистов. Концерт пройдет на большой сцене, к которой мы и вы так привыкли», — говорится в анонсе.

На краудфандинговой платформе Planeta.ru можно приобрести доступ к трансляции. Запись концерта музыканты отправят всем людям, поддержавшим проект. Стоимость доступа к трансляции — 500 рублей. 16+