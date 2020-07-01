Избранные выступления на Open’er прошлых лет решили показать онлайн (расписание)

Организаторы музыкального фестиваля Open’er, от проведения которого в 2020 году было решено отказаться из-за пандемии коронавируса, решили показать онлайн избранные выступления прошлых лет в запланированные ранее фестивальные дни.



В частности, 1 июля на сайте Open’er можно посмотреть концерты Radiohead (2017) и The Dead Weather (2010), 2 июля — Alabama Shakes (2015), Kasabian (2010) и Фаррелла Уильямса (2016), 3 июля — Queens Of The Stone Age (2013), 4 июля — The Kills (2017) и Foo Fighters (2017). Полное расписание опубликовано на странице фестиваля в «Фейсбуке».

Już o 17:00 na opener.pl startuje Open’er Festival powered by Orange: TAKE ME THERE! A my mamy dla Was niespodziankę! Do... Опубликовано Open'er Festival Среда, 1 июля 2020 г.

Open’er-2020 должен был состояться на поле аэропорта Косаково под Гдыней (Польша) с 1 по 4 июля, но из-за пандемии коронавируса был отменен. В числе хедлайнеров были заявлены The Killers, The Cure, вокалист Radiohead Том Йорк, рэпер A$AP Rocky и другие артисты. Организаторы пообещали, что большая часть заявленных в лайнапе этого года артистов выступит на фестивале следующим летом.

Все билеты, приобретенные на Open’er-2020, будут действительны в 2021 году. Продажи новых билетов на Open’er 2021 начались 1 июля.