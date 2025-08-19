Кафедральный собор в Калининграде поставил новый рекорд посещаемости

Калининградский Кафедральный собор поставил новый рекорд посещаемости. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе собора, в понедельник, 18 августа музей и органные концерты посетили 4124 человека.

«Прошлым летом в самый насыщенный день у нас было 3296 посетителей», — отметили в пресс-службе.

Также в соборе сообщили, что в этом сезоне с понедельника по четверг органисты дают по четыре миниконцерта в день, тогда как годом ранее в то же время проходило по два-три концерта. Кроме того, на число посетителей повлияло и обновление музейной экспозиции.