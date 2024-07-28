Кафедральному собору пришлось увеличить число дневных органных концертов

В Кафедральном соборе на острове Канта из-за наплыва туристов увеличивают число дневных органных концертов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



«Учреждение культуры фиксирует рекордную посещаемость мероприятий в летний сезон, — пояснили в пресс-службе. — Так, по информации собора, только за один будний день 24 июля концертную и музейную площадку посетили почти 3,3 тыс. зрителей. В связи с большой востребованностью Кафедральный собор с 1 августа добавит в расписание четыре органных мини-концерта вместо трех».

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день органные мини-концерты звучат в соборе трижды в день: в 12, 14 и 18 часов. С пятницы по воскресенье здесь также проходят большие полуторачасовые концерты с разными составами. С недавнего времени музыканты выступают на острове и в 8 вечера по будням.