Кафедральному собору пришлось увеличить число дневных органных концертов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Кафедральном соборе на острове Канта из-за наплыва туристов увеличивают число дневных органных концертов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Учреждение культуры фиксирует рекордную посещаемость мероприятий в летний сезон, — пояснили в пресс-службе. — Так, по информации собора, только за один будний день 24 июля концертную и музейную площадку посетили почти 3,3 тыс. зрителей. В связи с большой востребованностью Кафедральный собор с 1 августа добавит в расписание четыре органных мини-концерта вместо трех».

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день органные мини-концерты звучат в соборе трижды в день: в 12, 14 и 18 часов. С пятницы по воскресенье здесь также проходят большие полуторачасовые концерты с разными составами. С недавнего времени музыканты выступают на острове и в 8 вечера по будням.

Ранее сообщалось, что в Кафедральном соборе был установлен новый рекорд суточной посещаемости. Уточнялось, что в среду, 24 июля, учреждение культуры приняло 3296 посетителей.

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