The Cure объявлены главными хедлайнерами фестиваля Open’er-2020 в Гдыне

Музыкальный фестиваль Open’er-2020 в Гдыне (Польша) закроет The Cure. Британская группа выступит на главной фестивальной сцене в субботу, 4 июля. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщают организаторы.



Состав The Cure неоднократно менялся с момента основания группы в 1976 году; ее единственным бессменным участником остается фронтмен и автор песен Роберт Смит. За годы существования группа выпустила 13 студийных альбомов. В 2019-м Смит анонсировал новый альбом в интервью журналу Rolling Stone, рассказав об уже записанных 19 песнях и предположив, что пластинка может быть выпущена в конце года.

Фестиваль Open’er-2020 пройдет на поле аэропорта Косаково под Гдыней с 1 по 4 июля. Стоимость однодневного билета на него — 299 злотых, Четырехдневные абонементы в настоящее время продаются по 619 злотых.