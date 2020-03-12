В Зеленоградске отменили День кота

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Фестиваль День рождения зеленоградского кота отменён из-за ураганного ветра. Праздник должен был пройти 14 марта. 0+

«По данным МЧС РФ по Калининградской области, 14 марта в нашем регионе ожидается ураганный ветер. Чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье всех желающих посетить самый популярный праздник побережья российской Прибалтики, администрация МО „Зеленоградский городской округ“ вынуждена перенести уличные мероприятия по поводу Дня рождения зеленоградского кота на более поздний период», — сообщает газета «Волна».

О новой дате фестиваля городские власти обещали объявить позже. Также отмечается, что церемония награждения победителей международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь» состоится.

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