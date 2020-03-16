Андрей Ермак рассказал, какие фестивали планируется перенести из-за коронавируса

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал, какие крупные события в регионе придётся перенести из-за коронавируса. О планах он объявил на совещании в областном министерстве 16 марта.

«Музеи, рестораны, кинотеатры, библиотеки, театры работают в обычном режиме. Мы переносим те события, которые можно перенести — предварительно на осень: это фестиваль „Край света“, День селёдки, Fish Food Festival в Зеленоградске, детский межмузейный фестиваль. Крупные концертные мероприятия не отменяем, переносим на более поздние сроки. Речь не идёт о полной отмене, поэтому организаторы, которые беспокоятся об оплатах — всё в силе, просто состоится чуть позже», — отметил Андрей Ермак.

Напомним, с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает 300 человек в помещении и 600 человек на открытом воздухе.