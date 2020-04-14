Андрей Ермак: учреждения культуры потеряли около 277 млн рублей за март-апрель

Учреждения культуры Калининградской области потеряли за март и апрель этого года около 277 млн рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Если говорить об объёме выпадающих доходов региональных и муниципальных учреждений культуры, то сумма за март и апрель 2020 года составляет 96 млн 330 тысяч рублей. Сюда входят потери театров и концертных организаций регионального и муниципального уровня, музеев, домов культуры, библиотек, парков, муниципальных кинотеатров, которые у нас есть, и так далее. Это сумма, которую наши муниципальные и региональные учреждения могли бы заработать, если бы был нормальный режим, но не заработали в марте-апреле 2020 года», — рассказал глава ведомства.

По словам Андрея Ермака, власти намерены уменьшить объём госзаданий для культурных организаций. Сокращение числа выставок, концертов и спектаклей позволит перенаправить деньги «на более актуальные нужды». При этом уменьшать финансовую поддержку учреждений культуры министерство не планирует.

«Что касается в целом по отрасли, из-за запретов, которые введены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, общие потери всех учреждений культуры, включая муниципальные и региональные, составляют примерно 277 миллионов рублей <...>. Здесь уже речь идет и о частных учреждениях культуры, куда входят и ночные клубы, и промоутерские компании и так далее», — заявил министр.

Андрей Ермак отметил, что культурная отрасль входит в число пострадавших, согласно постановлению правительства РФ, и частные организации смогут воспользоваться отсрочкой оплаты налоговых платежей, льготными кредитованием и другими мерами поддержки на региональном и федеральном уровне.