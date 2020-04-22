Зеленоградский «Фиштиваль» перенесли в онлайн

Гастрономический фестиваль «Фиштиваль» пройдёт онлайн с 1 по 5 мая. Об этом сообщают представители команды Kaliningrad Street Food.

«Это совершенно новый формат: в онлайн режиме будут предприняты попытки передать атмосферу фестиваля на берегу моря со всеми необходимыми атрибутами: музыкальной сценой, уличной едой, спортивной площадкой, конкурсами и подарками, зонами мастер-классов и, конечно же, общением между гостями и участниками. В эти дни мы убедимся, что жизнь в Калининграде не остановилась!», — говорится в анонсе.

По словам организаторов, калининградские гастропроекты и рестораны в рамках фестиваля будут доставлять специальные фестивальные сеты. Также в программе — спортивные мастер-классы и тренинги, концерты и диджей-сеты от Никиты Козлова (группа «Сегодняночью»), Глеба Ильюши (группа ГитарыStereo/Bestinspace), «ЛондонParis» и Bar De Aux. Подробную программу организаторы фестваля обещают опубликовать в последнюю неделю апреля.

Напомним, «Фиштиваль» традиционно проводится командой Kaliningrad Street Food в Зеленоградске в начале мая.