Летний фестиваль уличных театров в Гданьске отменён

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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XIV Международный фестиваль уличных театров FETA в Гданьске отменён. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

«Ситуация, связанная с нынешней в мире пандемией коронавируса, поставила нас перед трудным выбором. Последние несколько недель мы боремся с решением о фестивале FETA в этом году. Мы надеялись, что все-таки удастся осуществить его в заранее установленную дату. К сожалению, смутная ситуация, связанная с административным регламентом, проблемами логистики и сложным финансовым положением заставили нас принять решение об отмене XIV Международного фестиваля уличных театров», — говорится в посте.

Как отмечают организаторы, программа этого года включала спектакли «со всей Европы». Традиционно FETA проводится в июне. Следующий фестиваль планируется провести летом 2021 года.


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