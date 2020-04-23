Летний фестиваль уличных театров в Гданьске отменён

XIV Международный фестиваль уличных театров FETA в Гданьске отменён. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

«Ситуация, связанная с нынешней в мире пандемией коронавируса, поставила нас перед трудным выбором. Последние несколько недель мы боремся с решением о фестивале FETA в этом году. Мы надеялись, что все-таки удастся осуществить его в заранее установленную дату. К сожалению, смутная ситуация, связанная с административным регламентом, проблемами логистики и сложным финансовым положением заставили нас принять решение об отмене XIV Международного фестиваля уличных театров», — говорится в посте.

Как отмечают организаторы, программа этого года включала спектакли «со всей Европы». Традиционно FETA проводится в июне. Следующий фестиваль планируется провести летом 2021 года.