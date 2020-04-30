Разговоры с Гришковцом и живая музыка: зеленоградский «Фиштиваль» опубликовал программу

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Зеленоградский «Фиштиваль» опубликовал программу этого года. Из-за эпидемии коронавируса гастрономический фестиваль пройдёт в онлайн-формате с 1 по 5 мая.

«Фестиваль на то и фестиваль, чтобы предложить гостям море развлечений и новых эмоций. Яркие и творческие люди из Калининграда, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владивостока, Германии, Великобритании проведут пять дней вместе с вами. Лекции, живые концерты, мастер-классы, просто беседы, а вечером — танцы на балконе. Да, всё это совершенно бесплатно!» — отмечают организаторы.

Для «посетителей» фестиваля сыграет Никита Козлов («Сегодняночью»), Макс Мельман («Биплан», Литва), Егор Тимофеев («МультFильмы»), группа ЛондонParis, уличный коллектив Ruslan Band. Также в рамках «Фиштиваля» пройдут экскурсии от калининградских гидов и музея Altes Haus, пятикратный чемпиона России по сёрфингу Евгений Исаков расскажет, как начать заниматься сёрфингом, Наталья Добровольская-Заец поделится рецептом знаменитого лукового пирога из Краснолесья, философы БФУ им. Канта Владас Повилайтис и Андрей Тесля обсудят, «что Россия дала миру и почему это не стоит забирать обратно», писатель Евгений Гришковец расскажет, что такое калининградская кухня. Также в программе — кулинарные мастер-классы, детские творческие студии, лекции о профессии сомелье и уроки от барменов.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Fishtival.ru. Специальные сеты от гастрономических проектов, участвующих в фестивале, можно будет заказать онлайн.

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