Борис Хлебников и Ирина Розанова: кинофестиваль «Короче» объявил состав жюри

Определен состав жюри этого года XI российский фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.



Жюри секции полнометражного дебютного кино возглавит кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников, в состав жюри вошли режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер, заместитель директора телеканала «России 1» Ясмина Бен Аммар.

Председателем жюри программы короткометражного кино выступит режиссер и сценарист Алексей Герман мл., в жюри вошли сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

Российский режиссер и сценарист Борис Хлебников известен широкому зрителю своими фильмами «Коктебель», «Аритмия», «Долгая счастливая жизнь», «Шторм», «Снегирь» и другими. В фильмографии Наталии Мещаниновой картины «Комбинат «Надежда», «Сердце мира», «Один маленький ночной секрет», а также популярные сериалы «Пингвины моей мамы» и «Алиса не может ждать».

Также в жюри полнометражных дебютных картин популярная актриса театра и кино, Народная артистка РФ Ирина Розанова, среди последних ролей которой сериалы «Неприличные деньги», «Почка», «Проект «Анна Николаевна», картины «За нас с вами», «Гром: Трудное детство» и другие, и заместитель директора телеканала «России 1», продюсер таких картин, как «Пальма», «Непослушник» — Ясмина Бен Аммар.

Жюри программы короткометражного кино возглавит Алексей Герман младший, обладатель «Серебряного льва», трехкратный лауреат премии «Ника», режиссер таких картин, как «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Под электрическими облаками», «Довлатов» и других. Также в жюри Андрей Золотарев, сценарист фильмов «Спутник», «Притяжение», «Вторжение», «Тренер», сериалов «Вне себя», «Триггер», «13 клиническая» и других. Актриса Ольга Сутулова, известная зрителю по фильмам и сериалам «Алиби», «Содержанки», «Последний министр», «Майор Гром: Игра» и многим другим и продюсер таких картин, как «Битва за Севастополь», «Первый Оскар», «Человек из Подольска» и других, генеральный директор «Москино» — Наталья Мокрицкая.