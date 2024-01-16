«Фиштиваль» в Зеленоградске переезжает на новое место

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В этом году «Фиштиваль» пройдет с 28 апреля по 1 мая (0+). Гастрономический фестиваль проведут на «Музейной аллее» вместо прежней Аллеи Дружбы в Зеленоградске.

«Сейчас эта территория активно развивается и благоустраивается. Помимо достаточной площади для собственно фудкорта и развлекательных зон там есть удобный выход к пляжу и важное для нас преимущество — большая парковка», — цитирует пресс-служба фестиваля руководителя объединения Street Food Russia Александра Исаева.

В разговоре с «Новым Калининградом» он выразил надежду, что новое место станет более удобным для гостей фестиваля. «На Аллее дружбы были моменты, когда одновременно на площадке находилось большое количество людей, и им просто не хватало места: люди толкались, невозможно было пройти, просто неудобно было, — считает Александр Исаев. — Здесь таких эксцессов точно не будет происходить, потому что место само по себе более широкое, туда удобно подъезжать, там большая парковка, есть остановочный пункт [„Приморье“], выход к морю и побережье. И главное, что там есть куда развиваться, куда расти — место продолжает строиться. На Аллее Дружбы, к сожалению, мы не только не могли расти, но еще и, так сказать, съеживались, да, потому что каждый год там появлялись новые строения».

С 2015 года «Фиштиваль» (до 2019 года — Fish Food Festival) проводили на Аллее дружбы в центре Зеленоградска. В 2022 году Александр Исаев заявил, что, судя по всему, это последний «Фиштиваль» на этом месте. Однако в 2023 году мероприятие все же состоялось на Аллее дружбы. «Когда мы начинали проводить фестиваль в Зеленоградске, город был другим. Меняется фестиваль, меняется и застраивается Зеленоградск, и сейчас нам просто не хватает места на Аллее Дружбы, на которой появляется всё больше стационарных торговых точек, — рассказывал Александр Исаев „Новому Калининграду“ в 2022 году. — Там, где раньше мы проводили мастер-классы, установили световой фонтан. Посмотрим, чем всё это закончится, какими будут отношения с администрацией».

Новое место проведения «Фиштиваля» — «Музейная аллея» — находится в западной части города, где располагаются «Музей истории и архитектуры „Кёнигсберг“», планетарий и музей восковых фигур.

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