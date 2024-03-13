Музыкальный фестиваль «Кантата» пройдёт в июне

IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 7 по 12 июня (даты предварительные), сообщается в телеграм-канале «Фестивальной дирекции».

«Фестиваль носит не только просветительский характер, но и благотворительный. По решению правительственного совета, в который входят также представители Службы государственной охраны объектов культурного наследия, 2,5 миллиона рублей, вырученных от продажи билетов [в 2021 и 2022 году], направлены на сохранение руин кирхи XIV века в посёлке Железнодорожном», — отмечается в публикации.

Ранее «Фестивальная дирекция» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 24,3 млн рублей на проведение фестиваля «Кантата» в 2024 году. Софинансирование проекта должно составить ещё 28,4 млн рублей, отмечалось в конкурсной заявке.

«Кантата» проводится в Калининградской области с 2021 года. В разное время площадками фестиваля становились руины замков Гердауэн в Железнодорожном, Бранденбург в Ушаково, Рагнит в Немане, кирха Святого Якоба в Знаменске, Алленбург в Дружном, форт Дёнхофф, территория бывшей пивоварни Понарт в Калининграде и пр.



На заседании совета по туризму министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что один из концертов «Кантаты» в 2024 году может пройти на территории бастиона «Грольман» на Литовском валу, если инвестор успеет подготовить площадку.