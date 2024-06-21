«Полесское кольцо»: в замке Лабиау пройдет фестиваль «Хранителей руин»

7 июля на территории замка Лабиау в Полесске пройдет фестиваль «Хранителей руин» (0+). Как рассказала «Новому Калининграду» представитель движения Светлана Назарова, фестиваль продлится один день с 12:00 до 22:00.

«Вас ждет насыщенная программа: лекторий об истории края и сохранении наследия, интересные экскурсии по замку и городу, ярмарка мастеров с изделиями ручной работы, хорошая музыка, средневековая кухня и театр и другие сюрпризы от организаторов», — рассказала Светлана. Более подробную программу организаторы обещают опубликовать уже на следующей неделе.

Отметим, в 2024 году «Хранители руин» стали победителями областного грантового конкурса. Проект «Создание культурно-туристического маршрута „Полесское кольцо“» получил грант в размере 750 тысяч рублей. Замок Лабиау входит в этот маршрут, который объединяет три исторических города, 15 кирх и семь замков XIV-XX веков, восемь из которых — руины.

Напомним, ранее «Хранители руин» разработали маршрут «Готическое кольцо», первый выезд по нему состоялся в мае совместно с региональной Ассоциацией представителей сельского туризма в рамках инфотуров по востоку области «Калининградская глубинка и не только». Фоторепортаж с поездки по кирхам можно посмотреть по ссылке.



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