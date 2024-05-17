«Готическое Кольцо» старинных кирх: как прошло путешествие по новому маршруту (фото)

В Калининградской области впервые прошел тур по новому туристическому маршруту «Готическое Кольцо». Организовала его региональная Ассоциация представителей сельского туризма в рамках инфотуров по востоку области «Калининградская глубинка и не только».
В ходе однодневной поездки, которая прошла совместно с авторами идеи «Готического кольца» — волонтерами организации «Хранители руин», — участники инфотура доехали до пос. Железнодорожного через Правдинск, вернулись в Калининград через Знаменск. По пути они побывали в десятке поселков, где сохранились старинные кирхи.
«Готическое Кольцо — культурно-туристический маршрут, который придумали волонтеры проекта «Хранители Руин» в 2023 году. В проекте задействовано более 20 кирх разной степени сохранности и три замка. По сути, это некая попытка создать локальный готический аналог «Золотого кольца».
В старинных кирхах «Готического кольца» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова
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