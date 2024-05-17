«Готическое Кольцо» старинных кирх: как прошло путешествие по новому маршруту (фото)

В Калининградской области впервые прошел тур по новому туристическому маршруту «Готическое Кольцо». Организовала его региональная Ассоциация представителей сельского туризма в рамках инфотуров по востоку области «Калининградская глубинка и не только».

В ходе однодневной поездки, которая прошла совместно с авторами идеи «Готического кольца» — волонтерами организации «Хранители руин», — участники инфотура доехали до пос. Железнодорожного через Правдинск, вернулись в Калининград через Знаменск. По пути они побывали в десятке поселков, где сохранились старинные кирхи.

«Готическое Кольцо — культурно-туристический маршрут, который придумали волонтеры проекта «Хранители Руин» в 2023 году. В проекте задействовано более 20 кирх разной степени сохранности и три замка. По сути, это некая попытка создать локальный готический аналог «Золотого кольца».

«Калининградская область, в таком своем полуруинированном виде, особенно интересна. Нигде в России или мире нет такой концентрации разрушенных кирх и замков. Мы можем привести их в порядок и стать не хуже, чем английские графства, наполненные развалинами аббатств. Калининградская область — это страна руин. В этом есть свой трагизм и свой интерес», — ранее рассказывал «Новому Калининграду» руководитель «Хранителей руин» .

В старинных кирхах «Готического кольца» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова