Рок-фестиваль K!nRock переносят на середину сентября

Организаторы фестиваля K!nRock переносят даты проведения фестиваля на 13-15 сентября вместо ранее заявленных 8-11 августа. Как сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте», причина переноса связана с «незаконными действиями чиновников администрации Калининграда».

«Несмотря на его социальную значимость и общественную востребованность, несмотря на то, что в его рамках многие иностранные участники планировали поддержать нашу страну своим участием, и многие участники СВО планировали почтить нас своим присутствием — наша „родная“ калининградская администрация сделала всё от неё возможное, чтобы наш фестиваль не состоялся, — сообщили организаторы. — Однако он состоится. Оргкомитет фестиваля, учтя все обстоятельства и беспредел местного чиновничества, с целью сохранить возможность отпраздновать 30-летие нашей самой долговыживающей культурной традиции принял решение перенести даты».

Ранее у организаторов K!nRock уже возникали разногласия с властями. В прошлом году они обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.