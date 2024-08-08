Вместо перенесенного K!nRock'а в Калининграде решили провести фестиваль «Давай, Кёниг»

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В клубе Yalta пройдет рок-фестиваль «Давай, Кёниг» (18+), который решили организовать в связи с переносом дат K!nRock (12+) на сентябрь. Мероприятие будет проходить с 8 по 10 августа с 17:00 до 00:00. Об этом сообщают организаторы в своей группе «ВКонтакте».

«После отмены K!nRock мы не могли оставить вас без музыки! „Давай, Кёниг“ — ваш план на 8-10 августа в клубе Yalta. Подготовьтесь к мощной порции живого звука и качественной рок-музыки», — пишут организаторы.

В четверг, 8 августа, на сцене выступят такие артисты, как «NRKYS» (Москва), «Группа Ё» (Москва), «Ювинталь» (Уфа), «44X» (Москва). Лайн-ап дополнят и калининградские музыканты: «Который час», «The Fall of Creation», «Captain Bigzod» и «Паровоз».

В пятницу, 9 августа, фестиваль продолжится выступлением артистов «МосквитиН» (Москва), «Жить» (Санкт-Петербург), «NRCO» (Беларусь), GDS Project (Москва). Из калининградских артистов планируется выход на сцену групп «Сублимация», «Митотс» и «Perverts».

Фестиваль завершится в субботу, 10 августа, выступлением групп «DЖЕК» (Москва), «БeZ Б» (Санкт-Петербург), «Донэра» (Санкт-Петербург), «Поэмы Дарвина» (Ижевск), «Последний пионер» (Санкт-Петербург), «Эклипс» (Москва), «Пик фактор» (Калининград) и «Zлыеноты» (Калининград).

Вход на мероприятие свободный.

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