«Росатом заряжает!»: На «Ростех Арене» пройдет городской фестиваль

В Калининграде на «Ростех Арене» 3 ноября пройдет масштабный городской фестиваль «Росатом заряжает!» (0+). Праздник в рамках матча «Балтика» — СКА-Хабаровск начнется в 13:00. Об этом сообщается в группе ФК «Балтика» ВКонтакте.

«Готовим для вас настоящий праздник!» — обещают в анонсе. В программе фестиваля представят концерт с выступлением популярных артистов, стритфуд, лекторий, выставку электрокаров, тематические анимационные зоны и специальные фото-локации. Ведущий фестиваля — актёр Иван Чуйков.

Информация по билетам будет представлена дополнительно. Футбольный матч начнется в 18:00.