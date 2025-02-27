На форту «Штайн» пройдёт первая массовая военно-историческая реконструкция

На территории форта № 1 «Штайн» пройдёт первая массовая военно-историческая реконструкция, которая приурочена к 80-летию штурма Кёнигсберга (12+). О том, что мероприятие будет бесплатным для посетителей, «Новому Калининграду» сообщила представитель администрации форта Валерия Сарниц.

«Мы тут выступаем только как площадка, а организаторами выступает региональное отделение организации „Росрекон“, — рассказала Сарниц. — Мероприятие назначено на воскресенье, 6 апреля. Начало в 12:00 Это будет первое подобное событие на первом форте».

В октябре 2024 года представители «Росрекона» подавали заявку в Фонд президентских грантов, чтобы организовать реконструкцию по направлению «Сохранение исторической памяти».

В октябре 2024 года представители «Росрекона» подавали заявку в Фонд президентских грантов, чтобы организовать реконструкцию по направлению «Сохранение исторической памяти». Став победителями конкурса, организаторы получили грант в размере 556 437 рублей.

«Я дополнительно вношу собственные средства, — сообщил „Новому Калининграду“ предприниматель Леонид Гаранин, являющийся соорганизатором мероприятия, — я также привлекаю финансирование от партнеров и спонсоров. Организаторы решили объединить усилия, чтобы создать масштабное событие».

Гаранин уверяет, что 6 апреля на территории форта будет организовано около 15 интерактивных локаций, продумана логистика для удобства перемещения по территории, а также праздничная программа на сцене.

«Посетители смогут увидеть тематические зоны, посвященные военной истории, и принять участие в различных активностях, — добавил он. — Кроме того, для гостей мероприятия будет приготовлена солдатская каша».