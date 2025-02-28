В Калининграде планируют провести фестиваль сыра и вина

Помимо ежегодных, давно ставших классическими фестивалей в 2025 году в Калининградской области планируют провести ряд новых мероприятий. Одно из них — гастрономическое. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 28 февраля.

«У нас может быть очень интересный фестиваль в этом году — гастрономический. Это фестиваль сыра и вина, который будет проводить федеральное Министерство сельского хозяйства в патнёрстве с нашим министерством сельского хозяйства. Пока даты, насколько я знаю, не определены, по месту тоже сейчас идут консультации, но скорее всего в ближайшее время будет объявлено об этом», — сообщил Ермак.

Он также рассказал о планах организовать в регионе новый рок-фестиваль. «Мы рассматриваем <...> фестиваль-экспресс, который будет проводиться в нескольких муниципалитетах сразу с гала-концертом в Калининграде. Такая идея есть. Сейчас мы как раз обсуждаем детали этого фестиваля», — сказал министр.

По словам Андрея Ермака, губернатор Алексей Беспрозванных поставил перед министерством задачу в преддверии 80-летия образования Калининградской области, «чтобы как минимум раз в месяц проходило одно большое, крупное федеральное мероприятие». К таким относятся, к примеру, фестивали «Короче» и «Кантата». Список таких мероприятий в регионе будет пополняться, отметил Андрей Ермак.

Как стало известно ранее, в 2025 году V Международный фестиваль классической музыки «Кантата», запланированный на период с 12 по 15 июня, выйдет за пределы Калининградской области.