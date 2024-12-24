Ермак: в 2025-м фестиваль «Кантата» пройдет в нескольких регионах страны

В 2025 году V Международный фестиваль классической музыки «Кантата», запланированный на период с 12 по 16 июня, выйдет за пределы Калининградской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

На эти цели фестиваль получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в размере 29 949 476,67 р. В некоторые дни «Кантаты» будет проходить по два концерта. На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», в каких именно регионах пройдет фестиваль, Андрей Ермак ответил так: «Не могу сказать. Пока это секрет. Но это от Калининграда до Владивостока. И 12 июня одно специально написанное для фестиваля произведение (если это получится сделать) будет исполняться одновременно во Владивостоке, Москве и Калининграде».

Согласно данным портала ПФКИ, грант на проведение «Кантаты» получила московская автономная некоммерческая организация поддержки и развития креативных индустрий «Креативная экономика». В общей сложности на фестиваль, который планируют провести в девяти регионах России, собираются потратить 107 382 856,67 р.