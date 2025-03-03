В Калининграде намерены со второй попытки провести книжный фестиваль «МАРТ»

В Калининграде собираются со второй попытки провести книжный фестиваль «МАРТ» (6+). В других городах (например, в Хабаровске и Новосибирске) он имеет другое название — «ЕЩЁНЕМАРТ», однако организаторы, издательства «Поляндрия» и NoAge, решили оставить Калининграду прошлогоднее название.

«Концептуально программа останется прежней, — сообщают организаторы, — на протяжении одного насыщенного дня в пространстве „Сигнал“ (ул. Космонавта Леонова, д. 22) пройдут мероприятия для детей и взрослых. Также всех пришедших ждут книги издательств по привлекательным ценам. Дополнительная скидка будет действовать для тех, кто заранее зарегистрируется на одно или несколько событий. Вход на них — бесплатный».

Всего в рамках фестиваля организаторы подготовили четыре события. Два для детей и подростков. Первое — это театрализованная игра по книге Ноэми Вола «Конец? Не всё так просто» (0+), в ходе которой участники смогут придумать альтернативные финалы знакомых сказок и не только; а второе — мастер-класс по книге Чо О «Мой угол» (6+), в рамках которого дети создадут модель уютного пространства, как происходит на страницах этой трогательной истории.

Более старшую аудиторию ждет рассказ о графических романах, вышедших в «Поляндрии» и NoAge, а также презентация и книжный клуб по роману Ирины Костаревой «Побеги» (18+).