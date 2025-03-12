Организаторы объявили даты проведения фестиваля «Короче»

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+) пройдёт в Калининграде с 19 по 24 августа. Об этом сообщили организаторы в пресс-релизе.

Отмечается, что фестиваль станет 13-м по счёту. Приём заявок на участие в конкурсных программах этого года будет открыт до 15 июня. Для участия в программах принимаются российские картины, произведённые в 2024-2025 годах, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещённые в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в Интернете.

Для участия в программе короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы от трёх до 24 минут. В дебютную секцию принимаются полнометражные фильмы, которые являются первым или вторым самостоятельным режиссёрским проектом, продолжительностью не менее 60 минут.

«Фестиваль „Короче“ — один из главных смотров молодого кино и первый вход в кинематограф для всех дебютантов. Ежегодно киносмотр посещают более 300 представителей киноиндустрии. Участие в программах фестиваля даёт возможность авторам получить отзывы профессионального киносообщества, прессы и первых зрителей, — отмечают организаторы. — Кроме того, на фестивале работает Лаборатория „Короче“, созданная совместно со старейшим журналом о кинематографе „Искусство кино“. В рамках лаборатории все авторы-участники основной конкурсной программы получают детальный разбор своих картин от экспертов киноиндустрии».