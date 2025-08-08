Организаторы «Короче»: фестиваль откроет киноальманах режиссёров-участников (фото)

XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+) начнется с «Открытия». Впервые смотр откроет фильм, созданный его участниками по инициативе и при поддержке фестиваля. Об этом сообщили организаторы.

«Это станет новой традицией: ежегодно „Короче“ будет привлекать режиссёров-участников фестиваля к созданию альманаха для церемонии открытия следующего года», — следует из пресс-релиза.

Премьера альманаха состоится 19 августа в Калининграде. В этом году в проект вошли пять киноновелл и авторских размышлений на тему открытия кино — как личного, творческого и культурного переживания. «Мы открываем кино, кино открывает нас», — говорят создатели альманаха.

«Каждая новелла — это самостоятельная история, исследующая, с чего начинается кино, как оно влияет на нас, и где пролегает граница между экраном и реальностью. В киноальманахе максимальный разброс по жанрам, темам, географии авторов, времени действия и даже по формату кадра. Это может быть короткая зарисовка со съемочной площадки, где осветитель вдруг меняется местами и значением с самым влиятельным авторским режиссером; подготовка к первому киносеансу на Руси; разговор приятелей сразу после фильма; история непростого выбора между свободой творчества и карьерой; наконец, вольная интерпретация фильма 1986 года о жизни простого рыбака из Калининграда», — пояснили организаторы.

Кадры из фильма. Фото: организаторы кинофестиваля

Авторами киноновелл являются участники «Короче 2024». В киноальманах вошли фильмы Марии Салюковой «Актриса», Никиты Лохматова «Тени», Владимира Митрофанова «Кинолюбители», Дмитрия Теплова «No motion picture». Пятую документальную новеллу «Причалы» снял Никита Карцев, также выступивший креативным продюсером проекта (18+). Съемки прошли в Москве, Костромской области, Калининграде и Балтийске.

Ранее сообщалось, что фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдёт в Калининграде с 19 по 24 августа.