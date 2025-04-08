Музей Мирового океана назвал дату проведения Дня селёдки

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Музей Мирового океана назвал дату проведения Дня селёдки (0+). Об этом учреждение написало в своём телеграм-канале.

Мероприятие пройдёт 19 апреля. Оно запланировано в Калининграде на набережной Петра Великого, 1–9. Время фестиваля — с 10:00 до 19:00. В комментариях отмечается, что программу Дня селёдки опубликуют на сайте ММО «в скором времени».

«Набережная Музея Мирового океана снова превратится в шумный рыбный рынок, где вы сможете отведать вкусные блюда из свежей балтийской рыбы. Вас ждут концертная программа, ярмарка сувениров и много-много селёдки!» — говорится в сообщении музея.

День рождения ММО пройдёт 12 апреля. В этот день музей планирует презентовать Парк науки на набережной, который позволит посетителям проводить физические эксперименты и освоить теоретические законы из школьных учебников на практике. 12 апреля также будет презентована карта Балтийского моря, которая является частью ландшафта у нового корпуса.

В новом экспозиционном корпусе «Планета Океан» продолжаются пуско-наладочные работы. Стеклянная сфера станет доступна для посетителей не ранее лета, образовательный центр «ОКЕАНиЯ», расположенный в кубе корпуса, примет посетителей уже весной.

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