В Калининграде анонсировали открытие паркового сезона

«Дирекция ландшафтных парков» анонсировала открытие паркового сезона в Калининграде. Информация об этом опубликована в телеграм-канале учреждения.
Мероприятие состоится 1 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Вход на него будет свободным. «Приглашаем провести время на свежем воздухе и насладиться живой музыкой. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе провести этот первомайский день! Ждем вас на открытии паркового сезона!» — говорится в сообщении парковой дирекции.
Программа выступлений:
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13:00 — 13:40 — выступление эстрадно-джазового коллектива Dixie Band!;
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13:40 — 14:30 — мелодии в исполнении дуэта KluQwA;
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14:30 — 15:10 — выступление аккордеониста-виртуоза Василия Суворова с программой «Любимые зарубежные мелодии в СССР».
Напомним, 1 мая также состоится открытие 129-го сезона в Калининградском зоопарке. Праздник откроется зоодемонстрацией. По центральной площади планируется проход колонны сотрудников всех отделов и секторов. Директор учреждения Светлана Соколова даст сигнал для запуска исторического фонтана.