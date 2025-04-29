В Калининграде анонсировали открытие паркового сезона

«Дирекция ландшафтных парков» анонсировала открытие паркового сезона в Калининграде. Информация об этом опубликована в телеграм-канале учреждения.

Мероприятие состоится 1 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Вход на него будет свободным. «Приглашаем провести время на свежем воздухе и насладиться живой музыкой. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе провести этот первомайский день! Ждем вас на открытии паркового сезона!» — говорится в сообщении парковой дирекции.

Программа выступлений:

13:00 — 13:40 — выступление эстрадно-джазового коллектива Dixie Band!;

13:40 — 14:30 — мелодии в исполнении дуэта KluQwA;

14:30 — 15:10 — выступление аккордеониста-виртуоза Василия Суворова с программой «Любимые зарубежные мелодии в СССР».