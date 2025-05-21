Организаторы начали публиковать подробную программу фестиваля «Кантата»

Организаторы V Международного фестиваля классической музыки «Кантата» (16+) начали знакомить зрителей с подробной программой мероприятия. Расписание первого дня опубликовал в своём Telegram-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Фестиваль откроется 12 июня в 20:00 концертом на острове Канта. Открытие будет построено «на контрасте классики и современности». Выступит сводный оркестр из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижёр — Кристиан Кнапп.

В I отделении центральным элементом станет музыка Петра Чайковского. Прозвучат сюита из балета «Лебединое озеро» и ария Жанны д’Арк из оперы «Орлеанская дева». За современность «будет отвечать» кантата «Россия» Алексея Чернакова — «масштабное произведение, сочетающее монументальность жанра и современный музыкальный язык, написанное в рамках Всероссийского конкурса молодых композиторов „Партитура“».

Во II отделении гости фестиваля услышат кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева, основанную на музыке к одноимённому фильму Эйзенштейна.

V фестиваль «Кантата» пройдёт с 12 по 15 июня 2025 года и впервые выйдет за пределы Калининградской области. Торжественному открытию будет предшествовать Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», который продлится в течение 12 часов в 12 регионах страны. Марафон объединит Калининград, Нижний Новгород, Юрьевец (Ивановская область), Санкт-Петербург, Владивосток, Ярославль, Новосибирск, Республику Крым, Иркутск, Якутск, Севастополь. В Москве мероприятие пройдёт на двух площадках — на Красной площади и на площадке Национального центра «Россия».

Организаторы фестиваля — правительство Калининградской области, региональное министерство по культуре и туризму, а также АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Как пояснили ранее «Новому Калининграду» представители «Фестивальной дирекции», организацию фестиваля передали из Калининграда в Москву из-за «внушительного увеличения организационной нагрузки».