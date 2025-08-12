В Калининграде на острове Канта пройдёт фестиваль «Янтарный край»

В Калининграде на острове Канта открывается трёхдневный фестиваль «Янтарный край» (6+). Более полусотни мастеров «янтарных дел», ювелиры и художники будут представлять свои работы с 15 по 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Центром фестиваля станет площадка ювелирного дела — шатёр мастеров народно-художественных промыслов с изделиями из янтаря. Желающие на мастер-классах смогут освоить основы обработки камня, которые проведут представители Ассоциации мастеров и ремесленников. Познавательную программу для посетителей также готовит Музей янтаря.

«Помимо янтаря, на фестивальной площадке будут представлены керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, различные техники резьбы и ковки, изготовления украшений и игрушек, тематические игры. За угощения на празднике отвечают участники „янтарного“ стритфуда», — рассказали в пресс-службе.

Работу фестиваля будут сопровождать выступления творческих коллективов области. Кроме того, в программе запланированы выставка художественных работ, посвященная 80-летию Победы, и выставка-музей экспонатов специальной военной операции.

Выставка-продажа ювелирных изделий будет работать в дни фестиваля с 10:00 до 20:00. Открытие выставки-ярмарки состоится 15 августа в 12:00.