В Калининграде на острове Канта пройдёт фестиваль «Янтарный край»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В Калининграде на острове Канта открывается трёхдневный фестиваль «Янтарный край» (6+). Более полусотни мастеров «янтарных дел», ювелиры и художники будут представлять свои работы с 15 по 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Центром фестиваля станет площадка ювелирного дела — шатёр мастеров народно-художественных промыслов с изделиями из янтаря. Желающие на мастер-классах смогут освоить основы обработки камня, которые проведут представители Ассоциации мастеров и ремесленников. Познавательную программу для посетителей также готовит Музей янтаря.

«Помимо янтаря, на фестивальной площадке будут представлены керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, различные техники резьбы и ковки, изготовления украшений и игрушек, тематические игры. За угощения на празднике отвечают участники „янтарного“ стритфуда», — рассказали в пресс-службе.

Работу фестиваля будут сопровождать выступления творческих коллективов области. Кроме того, в программе запланированы выставка художественных работ, посвященная 80-летию Победы, и выставка-музей экспонатов специальной военной операции.

Выставка-продажа ювелирных изделий будет работать в дни фестиваля с 10:00 до 20:00. Открытие выставки-ярмарки состоится 15 августа в 12:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter