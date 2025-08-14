Третьяковка приглашает на Летний архитектурный фестиваль в Калининграде

В кинотеатре филиала Третьяковской галереи в Калининграде с 16 августа по 27 сентября пройдёт серия кинопоказов о мировой архитектуре. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Семь фильмов программы — это истории о мегаполисах и провинциях, архитектурных объектах и людях, изменивших облики отдельных городов и ставших авторами революционных идей в области проектирования, строительства и дизайна», — говорится в сообщении. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов:

— 16 августа в 17:00 — «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря», 18+ (Швейцария, 2024),

— 23 августа в 17:00 — «Алфавит Манджаротти», 12+ (Италия, 2022),

— 30 августа в 17:00 — «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес», 16+ (Аргентина, 2022),

— 6 сентября в 17:00 — «В мастерской Ренцо Пиано», 12+ (Италия, 2021),

— 13 сентября в 17:00 — «Больше чем музей», 12+ (Норвегия, Испания, 2023),

— 20 сентября в 17:00 — «Свет без солнца», 12+ (Великобритания, Дания, 2022),

— 27 сентября в 17:00 — «Лучший в мире», 12+ (Дания, 2022).

В рамках фестиваля также состоятся медитативные архитектурные экскурсии «Тишина архитектуры» (12+). «Вместе с экскурсоводами гости пройдутся по уникальному зданию филиала и узнают, какие идеи были заложены в проектировании современного музея, оценят масштабы пространства и узнают, что интересного готовит команда филиала Третьяковской галереи в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Медитативные прогулки пройдут по субботам:

23 и 30 августа, 6, 13, 20 и 27 сентября в 15:30.

Место проведения: филиал Третьяковской галереи в Калининграде (Парадная набережная, 3).