БФУ имени Канта анонсировал IV детский инклюзивный фестиваль «Я могу! А ты?»

В воскресенье, 24 августа, БФУ имени Канта уже в четвертый раз проведет в Калининграде детский инклюзивный фестиваль «Я могу! А ты?» (5+). Цель фестиваля — вовлечение детей с нейросенсомоторными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность со здоровыми ребятами. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«На площадке праздника пройдут интереснейшие мероприятия. Наши гости окунутся в чудеса науки и проведут эксперименты: научатся разным техникам искусства, потанцуют и порисуют! Для родителей предусмотрена интересная программа: экспертные консультации и лекции специалистов — психологов и неврологов, педагогов и библиотекаря. Детей ждут подарки и горячий обед!» — обещают организаторы. В программе также запланированы научные и творческие мастер-классы, выставка детских работ, фотозоны и фотобудки, аквагрим и спортивные эстафеты.

Открытие фестиваля — в 12:00 на территории административного корпуса БФУ им. И. Канта (актовый зал) по адресу: ул. Александра Невского, 14. Фестиваль продлится с 12:00 до 17:00. Вход осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.