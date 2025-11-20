В Калининграде в четверг открывается 16-й фестиваль бразильского кино

В Калининграде с 20 по 23 ноября будет проходить 16-й фестиваль бразильского кино (16+). Бесплатные показы фильмов пройдут на площадке «Синема парк Европа». Информация об этом опубликована в анонсах на официальном сайте областного правительства.

«В четверг, 20 ноября, в 18:00 фестиваль откроется выступлением калининградского центра капоэйры. С приветствием к зрителям выступят Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос, руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута, член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, продюсер фестиваля Фернанда Бульоес», — говорится в анонсе.

В первый день зрителям покажут документальный фильм «Битука» Флавии Мораэс о прощальном туре великого бразильского композитора и исполнителя, 21 ноября программу продолжит лента «Мангейра на два такта». На следующий день наблюдатели увидят работы «Волшебная страна» Диры Паэс и «Дорогой мир» Мигела Фалабеллы. Завершится фестиваль 23 ноября фильмом «Портрет неизвестного Востока» по роману Милтона Хатума о ливанских иммигрантах в бразильских лесах Амазонии.

Как следует из анонса, фестиваль в Калининграде проводится при поддержке правительства Калининградской области, а также при информационной поддержке Фонда креативных индустрий «Креспектива».

На открытие и все дни кинофестиваля необходима единая регистрация по ссылке.