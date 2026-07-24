В Пионерском 1 августа пройдет фестиваль «Танцев на Балтике»

В Пионерском 1 августа состоится фестиваль «Танцев на Балтике» (0+). Праздник пройдет на площадке по адресу: улица Портовая, 1е. Об этом сообщает муниципальная газета «Новости Пионерского».

Фестиваль стартует в 15:00 с танцевальной программы Zumba. В 18:00 перед гостями выступят шоу-группа «Септима», Михаил Сомкин и народный ансамбль эстрадного танца «Каприз».

Вечернюю часть программы откроет DJ ICE-CREAM, который выйдет на сцену в 20:00. В 21:00 выступит MARU (Res. FJ).

Вход на мероприятие свободный.

Изображение: муниципальная газета «Новости Пионерского»