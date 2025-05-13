Канты, вагон с историей и ретроавтомобили: опубликована программа «Музейной ночи»

Музеи Калининградской области опубликовали программу «Музейной ночи» (6+), которая пройдёт 16-17 мая. Информация об этом размещена на сайте проекта.

Тема этого года — «Герои». «„Герои“ — подвиг, увековеченный кистью и резцом. Почтим память героев и задумаемся о ценности мира и необходимости сохранения исторической правды для нашего будущего!» — пишут организаторы.

В этом году жители и гости Калининградской области могут приобрести единый билет, по которому им предлагают посетить восемь учреждений: Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Музей Мирового океана, Кафедральный собор, Дом Китобоя, Историко-художественный музей, Музей «Фридландские ворота» и Балтийский филиал Пушкинского музея.

На территории Музея янтаря (6+) пройдёт концерт ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, выставка макетов вооружения и экипировки Красной армии, фотовыставка «Время памяти», а также прозвучит жестовая песня в исполнении детей из «Школы-интерната» п. Сосновка. Кроме того, в программе запланированы экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни «Дона», по пороховому погребу и по выставкам «Букет Победы» и «От Беккера до Лиса». В число развлечений вошли игровой маршрут по экспозиции с элементами криптографии, игра «Код Морзе» и создание панно по мотивам цветочной вышивки женщин-военнослужащих Великой Отечественной войны. Под открытым небом также покажут архивную кинохронику «В логове зверя» (16+) и короткометражные новеллы «Про людей и войну» (16+).

От музея 16 мая в 19:30 будет стартовать веломаршрут «По следам графа цу Дона» (6+). Путь проляжет по историческим улицам Калининграда, хранящим память о событиях начала XIX века. Велосипедисты проедут по местам, связанным с пребыванием графа цу Дона в городе и узнают о его вкладе в оборону Восточной Пруссии и участии в военных операциях против Наполеона.





В Музее изобразительных искусств (6+) пройдут обзорные экскурсии нон-стоп по выставкам «Лица Победы. Герои и свидетели», «Ренессансные сны», «Мистика синего», «Город Гофмана. Тайны двух миров» и «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем». Кроме того, в музее состоится просмотр мультфильма «Гофманиада» студии «Союзмультфильм».

Музей Мирового океана (6+) расскажет истории об ученых-океанологах и о первых гидронавтах страны. Учреждение также предлагает посетить выставку под открытым небом «Морской десант. Берег Балтики. 1941-1945 гг.» и выставочный проект «Красота на все времена». «Местом встречи» для гостей «Музейной ночи» станет старый железнодорожный мост «Вагон с историями», где смотритель расскажет «удивительные истории».

Кафедральный собор (6+) предлагает понаблюдать за открытой органной репетицией, а также послушать виватные канты XVIII века и посетить постановку театра «Морошка» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

«В городе „К“ — Кёнигсберг-Калининград — в разные столетия жили, гостили разные люди — великие и знаменитые, известные и не очень. Предлагаем пройти по их следам в нашем музее. Вы сможете сыграть в викторину „Что? Где? Когда?“, познакомиться с интересными фактами жизни героев и их пребыванием в Кёнигсберге. Вас ждёт „Барбершоп им. Петра I“, „Медвежья аптека на Кнайпхофе“, мультимедийные инсталляции и прогулка по ночной экспозиции музея», — пишет собор.





В пространстве музейного дворика Дома Китобоя (6+) посетителей встретит видео-арт от калининградских художников и «атмосферная» музыка, «отсылающая к прекрасным воспоминаниям молодости наших родителей и бабушек». Учреждение, помимо прочего, предлагает посетить экспозицию музея в ознакомительном формате (без аудиоспектакля) и фотовыставку «Сны улиц».

Историко-художественный музей в «Музейную ночь» (6+) представляет выставочные проекты, посвящённые 80-летию Победы, и пожарно-техническую выставку. Кроме того, на территории учреждения пройдут творческая встреча с мастером-мозаичистом Пашей Савельевым, флешмоб от калининградских художников, семейное торжество природного толка «Омела» и исполнение стихов и песен в формате «Открытого микрофона».

Музей также приглашает совершить экскурсию «От музея к музею» на эксклюзивном ретроавтомобиле РАФ, 1994 года — героя фильмов «Жёлтый глаз тигра» (2018 г.) и «ГДР» (2024 г.).На площадке «РетроАвтоКлуба» гости познакомятся с диорамой «Дорога жизни-Машины Победы», увидят автомобили ГАЗ-М20-«Победа», ГАЗ-21 — «Волга»; узнают об автомобилях генералов и простых солдат Красной Армии, которые жили здесь в Калининграде; посмотрят фильмы о машинах и людях, стоявших на защите Родины, а также увидят ретроавтомобили в движении.

В музее «Фридландские ворота» (6+) выступят оркестр Росгвардии и хоровой коллектив «Соль». Кроме того, будут показаны шоу барабанщиц и выступление с танцем фламенко. На фасаде представят видео-проекционное шоу «Ворота сквозь поколения».

ГМИИ им. Пушкина (6+) проведёт экскурсии по выставке «Светопись памяти. ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1944 — 1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола». В программе также запланирована лекция журналиста и писателя Александра Адерихина «Песни для труда, войны и отдыха: какие песни пели и какую музыку слушали первые советские переселенцы».





К посещению вне единого билета 16 мая будут доступны площадки «Kenig Art X Ponart», музея «Водоканала», «АвтоРетроКлуба», Музея наследия, Зеленоградского краеведческого музея, «Музея Z» и музея «Кронпринц».

17 мая «Музейная ночь» пройдёт в Доме-музее Германа Брахерта, Музее истории Советска, Доме-музее Лориса Коринта, Морском выставочном центре Музея Мирового океана и Историко-краеведческом музее им. Иванова в Гусеве.

Для тех, кто «хочет больше ярких впечатлений», зоопарк, арт-резиденция «Дом молодёжи», замок Тапиау, Музей Калининградского кораблестроения и выставка «Сотворение» от Анненкирхе и арт-группы «Зерно» подготовили спецпроекты.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»