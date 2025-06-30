Разгадать тайны океанов: как Калининград принимал десант «Цифровой истории» (фото)

В Калининграде завершился двухдневный научно-популярный фестиваль «Цифровая история», ставший для региона третьим, а для России двадцатым. В течение 28 и 29 июня в стенах Драматического театра выступали историки, ставшие благодаря проекту петербургского популяризатора науки Егора Яковлева ещё и блогерами. Все выступления были объединены одной темой — «Тайны всех океанов». Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, принимавший участие в церемонии открытия, судя по всему, был доволен заявленной тематикой и, пользуясь случаем, пригласил гостей фестиваля (по его примерным подсчётам, местных слушателей было не больше трети) на открытие корпуса ММО «Планета Океан». Историки также решили воспользоваться присутствием министра и предложили ему в честь юбилея Михаила Шолохова заложить в Калининграде или Нестерове памятник «одному из главных текстов русской и советской литературы», роману «Тихий Дон». Егор Яковлев напомнил, что один из важных его эпизодов (речь о спасении Григорием Мелеховым Степана Астахова) происходил в восточно-прусском городе Столыпин — он же Шталлупёнен, который сейчас называется Нестеровом. Министр дал согласие, отметив, что эту идею непременно должен одобрить совет по культуре при губернаторе.

От докладчиков гости фестиваля могли услышать о спасении русскими моряками жителей Мессины от последствия землетрясения и колониальных привычках Робинзона Крузо; об участии в сражениях Ивана Айвазовского и пленении англичан мореходом Матвеем Герасимовым, о советском десанте на косу Фрише Нерунг и гардемаринах при Гросс-Егерсдорфе, а также послушать рассказ о жителях Папуа-Новой Гвинеи от Николая Миклухо-Маклая младшего и подискутировать с Дмитрием Пучковым, известным под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»