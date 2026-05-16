Знакомое и «Родное»: как в Калининграде прошла «Музейная ночь»

В этом году акция объединила семь основных калининградских музеев. Журналисты «Нового Калининграда», уподобляясь Фигаро из оперы Россини, пытались быть «и здесь, и там», но ближе к полуночи поняли, что это невозможно. Зато им удалось посмотреть реконструкторов в антураже трёхмерной панорамы «Кёнигсберг — 45. Последний штурм» в Историко-художественном музее, поесть пирожков на «Витязе» в Музее Мирового океана и послушать группу «Кактусы» в Музее янтаря.

Началась «Музейная ночь» (6+) в Историко-художественном музее. К семи часам вечера перед ним начали выстраиваться ретро-автомобили. В одной стороне припарковались обладатели отечественных машин — «Волг», «Жигулей" и «Москвичей», в другой — иномарок. Среди последних преобладали «Мерседесы» и «БМВ», причем стояли они отдельно друг от друга. Несколько выделялась вклинившаяся в ряд образцов продукция Баварского автоконцерна «Ауди 80» 1986 года выпуска.



«Я вообще из „АвтоРетроКлуба“, а там в основном отечественные машины, — рассказал владелец автомобиля Владимир. — Поэтому я и встал здесь». Машина, как выяснилось, вполне себе рабочая. «Сейчас я на ней езжу постоянно, — сказал ее хозяин. — Качество устраивает. Сорок лет назад умели делать машины. Я раньше в автосалоне работал, знаю, о чём говорю».

Тем временем на сооруженную у музея сцену вышел губернатор области Алексей Беспрозванных, который поздравил всех с началом 21-й «Музейной ночи» и, обращаясь к туристам, призвал их «максимально насладиться нашим замечательным, лучшим регионом».

Внутри музея было много, как сейчас принято говорить, «активностей» — проводились разного рода мастер-классы, экскурсии, шла торговля сувенирами, выступали творческие коллективы. Отдельно хочется отметить документальный спектакль «Спасение из забвения», поставленный режиссером Сергеем Корнющенко в рамках сотрудничества с общественной организацией «ЮЛА» на основе воспоминаний первых переселенцев.

Тема этой «Музейной ночи» была обозначена как «Родное». Она, как подчеркнули в Фестивальной дирекции, «особенно созвучна Калининградской области в год 80-летия региона». В эту концепцию идеально вписалась, например, выставка «С чего начинается Родина». Вообще музеи для таких акций всегда стараются придумать что-то эдакое, необычное. Но в целом для рядового жителя Калининграда «Музейная ночь» — это просто повод посетить музей и увидеть то, что всегда там было.

Например, для многих калининградцев стало открытием, что в КОИХМ есть замечательная трёхмерная панорама «Кёнигсберг — 45. Последний штурм». «Я всю жизнь живу в Калининграде, музей у меня из окна виден, но внутрь зайти уже лет, наверное, двадцать не получалось, — признался пенсионер Геннадий Васильевич. — А тут, оказывается, еще в 2017 году очень интересную композицию соорудили». Панорама и правда весьма эффектная. Зритель оказывается на одной из улиц Кёнигсберга, где среди баррикад, разрушенных домов, и брошенной техники идет жаркий бой. Засевшие в каком-то кафе, которое напоминает знаменитый кабачок «Блютгерихт», что был в подвалах Королевского замка, немцы отчаянно отстреливаются. Бойцы Красной армии стремительно наступают. В «Музейную ночь» эту и без того динамичную композицию дополнили реконструкторы, которые присоединились к манекенам. И, надо сказать, порой было непросто отличить, кто есть кто.

В Музее изобразительных искусств тоже предложили в основном своё, родное. Народу там было поменьше, атмосфера — камерней. Можно было спокойно изучить картины выставки «Космос красного», окунуться в мир великого сказочника в постоянной экспозиции «Город Гофмана. Тайны двух миров», послушать выступления юных музыкантов в зале Брахерта.

На Нижнем озере тоже звучала классическая музыка. Это был концерт-перформанс от «Фестивальной дирекции», которая обещала накануне «атмосферное и по-настоящему запоминающееся действие». И не обманула. Посреди водной глади, на специальной конструкции был установлен рояль, огромные колонки, из которых лились волшебные звуки. Сотни калининградцев и, как можно предположить, гостей города, никуда не спеша, наслаждались ими на берегу пруда.

Мы бы тоже с удовольствием насладились музыкой полной мере, но наш путь лежал в Музей Мирового океана. Там гостей принимало легендарное судно «Витязь», где в кают-компании угощали пирожками. Но не простыми, а с предсказаниями. Сотрудники музея пояснили: «Если достанется пирожок с картошкой, значит, жизнь у вас будет тихая и безмятежная, если с капустой — ждите денежный дождь, ну а если с луком и яйцами — значит, «любовь нечаянно нагрянет».

Нам достался с картошкой, хотя «капусте» мы были бы рады, наверное, больше... Она определенно пригодилась бы на острове Канта, где шел пир горой. Выстроившиеся вдоль дороги к Кафедральному собору палатки со всевозможной снедью манили невероятно вкусными запахами, но отпугивали ценами. Впрочем, многие с этим страхом справлялись весьма успешно. У некоторых палаток выстраивались довольно внушительные очереди.

В Музее янтаря посетителей привлекали, как несложно догадаться, янтарем. Как со старым добрым знакомым поздоровались мы с янтарным ледоколом «Ленин», у которого, если кто не знает, удивительная история. В 1960 году председатель Совета Министров РСФСР Дмитрий Полянский подарил изготовленную на Калининградском янтарном комбинате модель судна президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Но калининградские мастера решили сделать для родного города еще одну модель. Получается, теперь в мире два янтарных атомохода «Ленин». Один — в США, другой — в Калининграде.

А еще в Музее янтаря знакомили с индийской культуры, угощали индийским чаем. Все потому, что сейчас там проходит выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (12+). А во дворике музея отчаянно зажигала местная группа «Кактусы». Зрители продолжали танцевать и хлопать, даже тогда, когда полил дождь. Вот она — великая сила искусства! А завершилось музейная программа эффектным огненным шоу.



В целом «Музейная ночь», как представляется, удалась. Было весело, местами — оригинально. Но с наибольшей пользой провел её тот, кто, в отличие от нас, не бегал от музея к музею, а выбрал для отдыха и саморазвития какой-то один. Великий Пушкин совершенно справедливо отмечал, что «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». И касается это не только творцов, но и зрителей, публики. Не следует торопиться, пытаться объять необъятное. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном. Иначе можно вместо удовольствия получить лишь усталость. Но если в «Музейную ночь» идти только в один музей, тогда зачем нужен единый билет? Вопрос этот, впрочем, риторический ...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»