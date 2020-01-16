Есть ли жизнь после каникул? Рассказываем, что делать в городе 17-19 января

Праздник «короля» польской кухни, творческая мастерская для взрослых, сказочная выставка для детей, а также лекция известного культуролога и орнитологическая экскурсия для всей семьи — «Афиша Нового Калининграда» рассказывает о самых интересных событиях предстоящих выходных.

Как утверждают жители соседней республики, Мировой день бигоса существует, и в этом году он выпадает на понедельник, 20 января. Поэтому накануне, 19 января, местная национально-культурная автономия «Полония» собирается провести фестиваль (0+), посвященный этому блюду польской кухни. «Если на столе есть бигос, то это знак того, что мы среди своих и вероятнее всего на традиционном польском празднике», — говорят организаторы и обещают представить «разнообразные рецепты так называемого „короля“ польской традиционной кухни». Также участников фестиваля, который пройдет в помещении автономии по адресу ул. Дм. Донского 7, ждут конкурсы и игры, связанные с темой кулинарии и польских гастрономических традиций.

Тем временем мастерская просветительского проекта Arzamas, которая снова пройдёт в рамках кинофестиваля «Край Света. Запад», объявляет набор участников. «Основная задача мастерской Arzamas „Личный XX век“ — создание цикла аудиороликов, в которых старшее поколение жителей Калининграда и области поделится своими уникальными воспоминаниями. Студенты мастерской поговорят со своими старшими родственниками, с жителями домов престарелых и просто с одинокими стариками об их юности и взрослении, о том, как они жили и работали, о том, как менялся Калининград и о многом другом. После сбора всех историй часть из них будет представлена в медиапроекте в рамках кинофестиваля „Край Света. Запад“ весной 2020 года», — отмечают организаторы. Для того, чтобы стать участником мастерской, надо прислать письмо с небольшим рассказом о себе и ответом на вопрос, зачем записывать рассказы о прошлом, и почему вам это интересно, на info@kaliningradfilmfestival.ru. Знакомство с кураторами мастерской — продюсером и редактором Arzamas Екатериной Ламм и редактором специальных проектов Arzamas Вячеславом Рогожниковым — состоится 17 января в кинотеатре «Заря» (18+).





В музее-квартире Altes Haus 17 января выступит культуролог, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Страдающее Средневековье» Сергей Зотов. Он прочитает лекцию (16+) о том, как средневековое религиозное искусство связано с христианской мистикой, мифологией, магией и астрологией. «На лекции мы обсудим, насколько прочно алхимия была связана с другими аспектами средневековой культуры, и поговорим о том, какие сведения о таинственной науке можно почерпнуть из визуальных источников», — пишут организаторы встречи. Стоимость билета на лекцию — 300 рублей. Приобрести их можно в кафе Gustav Grossmann при музее.

А в Музее искусств начинает работу выставка «В гостях у сказки 3D» (0+). Посетители смогут увидеть стереорепродукции картин Виктора Васнецова, Ивана Билибина и Бориса Зворыкина в виде стереорепродукций (для этого в музее выдадут специальные очки). «Эти мастера внесли огромный вклад в развитие живописи и графики в России. Без репродукций картин Виктора Васнецова сегодня не обходится ни один школьный учебник по истории, знаменитые „Три богатыря“ стали своеобразной визитной карточкой художника, хотя его кисти принадлежит и множество других сказочных сюжетов: „Алёнушка“, „Иван-царевич на сером волке“, „Царевна Несмеяна“ и другие», — рассказывают в музее. По словам сотрудников, специальные очки и стереорепродукции позволят ощутить себя внутри любимых сказок. Все работы можно фотографировать, при этом стереоэффект сохранится. Стоимость билетов на выставку для взрослых — 150 рублей, для студентов — 100 рублей, для пенсионеров и школьников — 80 рублей.





Зоопарк 19 января приглашает присоединиться ко всероссийской эколого-просветительской акции «Покормите птиц зимой!» (0+). Орнитолог Юлия Гришанова расскажет, почему некоторые птицы не улетают на юг, какие виды остаются зимовать в нашей области и как помочь им пережить холода. Методисты зоопарка научат гостей узнавать пернатых по голосам во время игры «Отгадай голоса птиц», а орнитологи покажут, как делать удобные и полезные кормушки-игрушки для зимующих птиц. В этот же день в зоопарке стартует большая тематическая квест-игра для детей. Стоимость входных билетов: взрослый — 300 руб., льготный — 100 руб., детский — 100 руб., дети до 3-х лет — бесплатно.

Наконец, волейболистки калининградского «Локомотива» готовятся провести в январе сразу три игры на домашней площадке. Первая из них, против «Протона» (0+) из Саратова, пройдет уже в эту субботу. В клубе пишут, что январь — «время ответственных и очень важных матчей, и <...> „в такой ситуации неоценима поддержка болельщиков“». Дополнительный интерес к команде, возможно, вызовет переход нападающей сборной России, чемпионки мира 2010 года Татьяны Кошелевой. В минувшем сезоне спортсменка выступала за китайский клуб «Гуандун Эвергрэнд» (Гуанчжоу), а после завершения чемпионата Китая взяла и подписала контракт с «Локомотивом».

Хороших выходных!

События с 17 по 19 января: