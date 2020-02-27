Масленица с блинами и без: несколько десятков способов провести эти выходные

«Афиша Нового Калининграда» постаралась найти кое-что, кроме Масленицы, в ближайшие дни. Хотя и о блинах мы тоже не забыли.



Итак, Масленица. Массово отпраздновать ее в ближайший уикенд можно будет примерно везде, во всех без исключения муниципалитетах. В Калининграде «Масленица № 1» (0+) с концертной программой, викингами и ярмаркой мастеров пройдет 1 марта в зоопарке. За вход придется заплатить от 100 до 300 рублей с человека, но зато если прийти чуть пораньше, можно успеть и на «Прогулку с директором» (12+) — два в одном, профит! В Центральном парке на Масленицу (0+) обещают «огромный выбор блинов с разными начинками» и «более 10 видов вкусного, сочного шашлыка на свежем воздухе». В парке «Юность» (0+) — «множество работающих аттракционов для детей и взрослых» и возможность обменять использованные билеты на блины.





Более искренними и, очевидно, не столь многолюдными обещают стать праздники (0+) возле Домов культуры поселков Лесной и Рыбачий на Куршской косе. В Лесном принято писать «плохие» записки — обозначать письменно все то, от чего хочется избавиться в наступающем весеннем сезоне — и засовывать их внутрь чучела, чтобы они сгорели вместе с ним. В Рыбачьем на Масленицу подготовили театрализованное представление и тоже ждут гостей на блины. Накануне, 29 февраля, посетители Визит-центра национального парка смогут бесплатно стать участниками интерактивной программы в музее под открытым небом «Древняя Самбия».

В кинотеатре «Заря» заканчивается пятнадцатый Фестиваль кино стран Европейского Союза (0+). Как утверждают организаторы, заявленные в фестивальной программе картины уже посмотрели порядка 3 тысяч человек. Если вас в этом списке еще нет, в пятницу вечером можно успеть увидеть историческую драму «Счастливчик Пер» (12+). Это экранизация культового романа, снятая признанным мэтром датского кинематографа, двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Билле Аугустом. Ну а в полночь карета превратится в тыкву, и на официальном сайте фестиваля будет опубликовано название фильма собравшего наибольшее количество зрительских симпатий — им фестиваль и закроется 29 февраля. В числе фаворитов — криминальная драма «Отверженные» (12+), социальная драма «Извините, мы вас не застали» (16+) и анимационная картина «Ограбление по Фрейду» (16+).





Неделю Прусского кота (0+) устроят в Музее Мирового океана. «На семь дней Королевские ворота превратятся в кошачье царство, где главными действующими лицами станут самые необычные коты. Плюшевые, из папье-маше, пластилина и даже репейника, милые усатые-полосатые возьмут в плен каждого гостя ИКЦ „Великое посольство“. Но самое главное — создать этих милах предстоит нам самим. Каждый, кто готов реализовать свой творческий потенциал и создать мурлыку своими руками, автоматически становится соавтором самой народной и самой „мимимишной“ выставки музея», — описывают мероприятие в ММО. Поделки в виде котов, кошек и котят сотрудники музея принимают в Королевских воротах (ул. Фрунзе, 112) с 19 по 27 февраля. От одного автора — одно произведение, от детского творческого коллектива — не более пяти. С 29 февраля по 14 марта гости Королевских ворот будут выбирать лучших котов выставки, авторы которых получат подарки от спонсоров и Музея Мирового океана.

А в областной научной библиотеке готовятся выставить произведения (12+) из коллекции Русского центра искусства. В пятницу, 28 февраля, там представят скульптурный портрет Александра III (1909 г.) работы П. Трубецкого, и картину «Натюрморт с цветами» (первая четверть XX века) великой княгини Ольги Александровны, дочери императора. Обещают также рассказ о личности императора как правителя и коллекционера (Александр III коллекционировал произведения искусства). Вечер пройдёт в читальном библиотеки на втором этаже. Вход свободный.





Там же 1 марта начнет работу информационно-ресурсный центр «Поколение победителей». Его сотрудники помогут жителям региона установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. С помощью центра можно будет узнать о военном пути членов семьи, их наградах, найти информацию о погибших или пропавших без вести, определить место захоронения. Для этого специалисты центра будут использовать банк данных «Мемориал», созданный правительством России в 2007 году. «В настоящее время „Мемориал“ содержит почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Сотрудники библиотеки быстро ориентируются в этом огромном массиве информации, и смогут осуществить поиск по имени героя, а также бесплатно распечатать найденную информацию на специальном бланке», — отмечают в библиотеке. Центр будет открыт с 10:00 до 18:00 в дни работы библиотеки.

В филармонии при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Калининграде 1 марта пройдет концерт к 210-летию со дня рождения Фридерика Шопена. Перед публикой выступит Andrzej Jagodzinski Trio (6+), в программе — произведения Шопена в джазовой обработке. Трио, организованное Анджеем Ягодзиньским, существует с 1993 года, музыкант сам аранжирует произведения Шопена, параллельно участвуя во множестве других известных польских музыкальных коллабораций. В Кафедральном соборе в тот же вечер — главный органист кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен, профессор Торстен Маус (6+).

Хороших выходных!

События с 28 февраля по 1 марта: