«Весёлые морячки» и ретро-пивоварня: чем занять себя в последние выходные июля

Кино и танцы на стадионе, прогулки по театральному закулисью, спектакль в стенах средневековой кирхи, субботники на суше и воде — «Новый Калининград» рассказывает, чем занять себя в последние выходные июля помимо Дня Военно-морского флота (хотя и без него, конечно, не обошлось).

День ВМФ в Балтийске и не только

Праздник в Балтийске 30 июля начнётся безжалостно рано (6+). Уже в 8:30 в районе площади Балтийской славы стартует пеший парад войск Балтийского флота, но будем честны — большинство зрителей интересует именно морской парад. Его начало намечено на 10:00. Также на площади Балтийской славы с 10:00 до 17:00 будет проходить выставка военной техники, с 11:45 до 15:00 — праздничный концерт, а с полудня до 14:00 — мастер-класс по росписи камней акриловыми красками. Также концерты обещают организовать в парке им. Головко и на площадке у ДОФ. На стадионе «Балтиец» запланированы спортивные соревнования и детская игровая программа, а вот традиционные мероприятия на вертолётной площадке на этот раз не планируются. «В этом году комиссионно решили, что День Военно-морского флота и День города пройдут в сокращённом формате», — пояснили представители администрации Балтийска.

Отмечать День ВМФ будут и в посёлке Донское (0+). Надо сказать, интерпретация праздника там своеобразная. В 13:00 стартует развлекательная программа для детей с участием аниматоров, ростовых кукол и фокусника. В 15:00 к празднику присоединятся «весёлые морячки», «ходулисты-бабочки» и «солнечные зайчики» из «Корпорации мимов». В 16:30 выступят местные артисты с концертной программой с говорящим названием «Поём и пляшем в Донском посёлке нашем», а в 18:00 в свои права вступит неизбежный Балтийский казачий хор, в 19:10 на сцене появится вокалист Игорь Побережский, а в 19:50 его сменит группа «Свои» с песнями из репертуара «Любэ». Завершится праздник выступлением поп-группы «Атрим» с «любимыми песнями из девяностых и нулевых», а также лазерным шоу и фейерверком.

Не отставать от патриотических трендов решил и Музей Мирового океана (6+). Здесь развернётся выставка образцов вооружения и техники, выступят творческие коллективы Балтийского флота, а в кафе предложат флотское меню. Узнать об истории морского вооружения можно будет на тематических экскурсиях по открытой территории Военно-морского центра музея. В 12:00 в павильоне «Куб воды» пройдёт встреча с ветеранами-подводниками. Праздник в ММО стартует в 11:00, экспозиции будут работать с 10:00 до 18:00.





Субботники на суше и воде

Недавно кирха Патерсвальде в поселке Большая Поляна под Знаменском обрела хранителей. Ими стали основатели арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина, мечтающие превратить руины в выставочное и событийное пространство. Волонтёрское движение «Хранители руин» устроит в Патерсвальде субботник 29 июля в 10:00 (6+). «Мы хотим поддержать ребят в их начинаниях и отправляемся к ним на большой субботник, а также приглашаем всех вас составить нам компанию! Синергия и объединение усилий без сомнений творят чудеса!» — уверены добровольцы. Предупреждаем: форма одежды — рабочая, с собой есть смысл захватить средство от клещей, солнцезащитный крем, головные уборы и посуду — для участников субботника обещают организовать горячее питание. Бензиновые триммеры, топоры, бензопилы, кусторезы, грабли, тачки, ведра, лопаты лишними не будут. После уборки для волонтеров проведут экскурсию по кирхе.

А в воскресенье, 30 июля, эко-движение «Чистое течение» проведёт уборку у пруда Хаммертайх около стадиона «Пионер» (6+). Как отмечают организаторы, это тихое и живописное место, красоту которого мешают оценить кучи мусора. Сбор — у входа в храм Кирилла и Мефодия в 10:00. С собой лучше захватить перчатки и мешки, но если не получится, необходимый инвентарь предоставят.





Голосящий КиВиН в Светлогорске

Ещё одна верная примета конца июля в Калининградской области — шутки про холодное море и янтарь, доносящиеся со сцены светлогорского «Янтарь-Холла». Здесь, как вы уже догадались, пройдёт фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+). 29 июля — телесъёмка генеральной репетиции, 30 июля — гала-концерт. В борьбу за «КиВиНов» разных калибров вступят лучшие команды нынешнего сезона Высшей лиги КВН. А вот вместо Александра Маслякова за тумбой появится Александр Олешко. Состав жюри почему-то держат в секрете.

Рок-концерт в филармонии

В Калининградской филармонии обещают, что на выходных под сводами бывшей кирхи Святого семейства будет жарко. Такие анонсы здесь бывают редко. Дело в том, что 29 июля в 18:00 в филармонии пройдёт концерт The Best of Rock (12+). Калининградская группа «Четыре» исполнит хиты мирового рока. Сыграют ​​Bon Jovi, Roxette, Depeche Mode, Marilyn Manson, Guns N’ Roses, Joan Osborne и др. «Музыканты группы „Четыре“ известны калининградскому зрителю по многочисленным клубным и фестивальным выступлениям, как с кавер-программами, так и с авторским творчеством, а также по трибьютам, посвященным группам The Cranberries, Roxette и „Кино“», — уточняют организаторы. Билеты — от 500 рублей.



«Гамлет» в Алленбургской кирхе



Кирхе Алленбург в посёлке Дружба в прошлом году повезло обрести хранителя. Им стал местный краевед и предприниматель, известный своими сплавами на байдарках, Геннадий Кострица. Теперь в руинах регулярно проходят концерты и театральные выступления. В эти выходные — 29 и 30 июля в 19:00 — здесь сыграют спектакль «Гамлет. Призрак» (12+). «В древних стенах кирхи Алленбург вас ждет приветственная кружка эля, горящие огни свечей, рассказ об Алленбурге от смотрителя кирхи и театральная постановка „Гамлет“ в исполнении актеров легендарной мастерской Фильштинского из Санкт Петербурга», — говорят организаторы. Цену билетов нельзя назвать гуманной — 3300 рублей для детей и 3800 для взрослых. С трансфером выйдет дороже.





Парусная регата в Пионерском

Более бюджетное развлечение, а именно — бесплатное, можно найти в Пионерском. В городе с 28 по 30 июля пройдёт парусная регата на Кубок космонавта Алексея Леонова (0+). Соревнования в детских классах яхт проведут на траверзе городского пляжа и парусного отделения местной спортивной школы. Пожалуй, самые красивые (пусть и не самые динамичные) гонки можно наблюдать с береговой линии. Старт — в 11:00.

Ярмарка на «Понарте»

Попытки вдохнуть жизнь в бывшую пивоварню «Понарт» обретают новую (или не очень) форму. В субботу, 29 июля с 12:00 до 19:00, местные ремесленники представят свои изделия на территории исторического комплекса (0+). В программе — живая музыка, фотозоны, стритфуд, а также мастер-классы специалистов по гончарному искусству, публичным выступлениям, мобильной видеосъёмке и флористике. Стилистика «квартала мастеров» задумывается в стиле ретро, поэтому организаторы объявляют бойкот джинсам и просят одеться в стиле 40-50-х годов прошлого века.

Экскурсия по закулисью Театра кукол

Театр кукол на выходных приглашает побродить по своему закулисью (0+). Гостей ждут в субботу в 11:00 и 13:30 и в воскресенье в 12:00 и 14:30. Обещают рассказать про тайны кирхи королевы Луизы, познакомить с актёрами и даже дать поуправлять куклами. Детей до трёх лет пускают бесплатно, а всем, кто постарше, придётся заплатить 500 рублей. Записываться нужно по телефону.

Кино и танцы на стадионе «Калининград» (или «Ростех Арене»)

На стадионе «Калининград», который недавно продал права на свое название госкорпорации «Ростех» и теперь будет называться «Ростех Ареной», уже традиционно пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу, 29 июля, в спортивном парке покажут мультфильм «Букашки» (0+), а в 19:30 — супергеройскую историю «Стражи галактики» (12+). Между киносеансами в 18:45 для всех желающих проведут танцевальный урок. «Не нужен партнёр, подготовка, спортивное телосложение, специальная одежда и обувь, слух, диплом о высшем образовании и деньги; не нужно даже хорошее настроение, его мы вам поднимем», — уверяют сотрудники стадиона «Калининград». Ой, «Ростех Арены».





Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград