Весь этот джаз: рассказываем о лучших событиях уикенда

Джаз в Центральном парке, кулинарные мастер-классы в Роминтенской пуще, первый домашний матч «Балтики» в Российской Премьер-лиге и саундтрек «Интерстеллара» под сводами кирхи Святого семейства — «Новый Калининград» рассказывает о самых интересных, на наш взгляд, событиях выходных.

Послушать джаз в Центральном парке

Времена, когда хедлайнерами «Калининград Сити Джаза» (0+) были Марио Бионди и De Phazz, кажется, безвозвратно ушли. Программа этого года «обрусела» вместе с политическим курсом страны. В лайн-апе — группа «Фрукты», «Браво», калининградские коллективы Tangology orchestra и Ezztatik band, практически безвылазно гастролирующая по России грузинская вокалистка Меги Гогитидзе, а также итальянцы Rumba de Bodas, Yerevan Calling Quartet из Армении, российско-аргентинский микс Zal Juglar Trio и израильский музыкант Sagnit. Традиционно фестиваль в Центральном парке продлится три дня. Петь, танцевать и занудствовать, что «в программе нет настоящего джаза», будут каждый вечер с 4 по 6 августа. Билетов в продаже уже нет, но кто-то пытается перекупить билеты в социальных сетях «Калининград Сити Джаза», а кто-то решает послушать музыку, расстелив плед за забором фестиваля.

Послушать тишину в Краснолесье

В Краснолесье после затянувшейся коронавирусной паузы возвращается фестиваль «Соседи» (0+). Правда, без соседей — гостей из Польши и Литвы. Теперь это праздник «всех, кто влюблен в Роминтенскую пущу», говорят организаторы. Главным событием станет проведение мастерской гастрономического проекта «Вкусы Виштынецкой возвышенности». В субботу, 5 августа, с 9:30 до 11:30 шеф-повар зеленоградского ресторана «Балт» Ахмед Охунов устроит мастер-класс по приготовлению завтрака из местных продуктов. Вместе с ним гости праздника приготовят и продегустируют запечённый творог с кремом из топлёного молока и ягодами, кашу из гречневой крупы с печёными персиками, запечённые драники из кабачков со сметаной и ряпушкой. Также в программе — лекции географов и экологов, ярмарка от местных жителей и множество мастер-классов для детей и взрослых — от уроков по созданию деревянной игрушки до изготовления украшений из натуральных камней.





Поболеть за «Балтику» на первом домашнем матче в РПЛ

Первый домашний матч «Балтики» в рамках Российской Премьер-лиги пройдёт 6 августа в 16:30 (0+). Команда не то что бы удачно начала сезон: в первом туре проиграла «Сочи», во втором уступила «Спартаку». Главный тренер «балтийцев» Сергей Игнашевич даже не без грусти заявил, что «эта лига выплюнет нас обратно в ФНЛ, если мы будем позволять себе такие ошибки». Сможет ли калининградский клуб реабилитироваться, можно будет увидеть на стадионе «Калининград» в матче с воронежским «Факелом». Стоимость билетов — от 300 рублей. Но имейте в виду, на матч не попасть без Fan ID.

Познакомиться с современной драматургией

Театральное объединение <НРЗБ> приглашает на читку пьесы Натальи Салтановой «Грустная такса для мамы» (6+). В 2023 году пьеса вошла в в шорт-лист драматургического конкурса «Маленькая Ремарка». Это история взросления и материнской любви, рассказывающая о том, что когда ты находишь своих по духу людей, всё встает на свои места. После читки состоится обсуждение пьесы с психологом Евгением Ипатовым. Стоимость билетов — 400 рублей. Мероприятие пройдёт 5 августа в 18:00 в «Пространстве-А» на Ленинском проспекте, 16.

Прокатиться на велосипеде по «Светлым землям»

«Светлая башня» — это бывшая водонапорная башня в посёлке Светлое недалеко от Калининграда, которую местная художница Анна Федосеева пару лет назад решила превратить в творческое пространство. Теперь внутри башни проводят творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции, а неподалёку от неё — велоэкскурсии вместе с краеведом Евгением Мосиенко. Во время прогулки 6 августа (0+) обещают показать вековые аллеи, «прусские джунгли» и индустриальное наследие 1930-х годов. Также в программе — пикник на мосту, общение с минипигами Сеней и Веней и приготовленный на костре вегетарианский обед. Стоимость участия — 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей до 14 лет. Подробности — в группе «Светлой башни» «ВКонтакте».





Побывать в Раушене 1930-х годов

Ещё в прошлом году в Светлогорске поставили иммерсивный спектакль об актёрах Восточной Пруссии «Открытая тайна» (6+). Основой для него стала реальная история Замландского курортного театра и антрепренёра Эрнста Тайлинга. «Мы погрузимся в эпоху 1930-х через личные истории, документальные свидетельства и реальные биографические факты, переплетённые с классическим водевильным сюжетом, — уверяют организаторы. — В этой истории есть всё, что должно быть в театре: любовь, комедия, трагедия, выстрел, тайна, глубокая нравственная идея. В ней есть театральное чудо и вольный рассказ о судьбах актёров, которые веселили курортную публику 80 лет назад». Каждый раз место проведения спектакля засекречено — это может быть довоенная вилла, исторический музей или гостиница. Зрителей встречает актриса с ажурным зонтиком на площади у вокзала и проводит на площадку. Стоимость билетов — 1890 рублей.

Узнать, как звучит музыка из «Интерстеллара» на органе

В филармонии 6 августа в 18:00 пройдёт концерт с говорящим названием «Саундтреки на органе: от Баха до Уильямса» (12+). Органистка Мария Гаврилюк сыграет музыку из кино — как написанную специально для тех или иных фильмов, так и классические произведения, неожиданно для самих себя облюбованные кинематографистами. Под сводами бывшей кирхи Святого семейства прозвучат произведения Баха, которые использовали в «20 тысяч лье под водой», «Зеркале» и «Малефисенте», музыка Геннадия Гладкова из «Обыкновенного чуда», Ханса Циммера из «Интерстеллара», а также Джона Таунера Уильямса из «Звездных войн» и «Гарри Поттера». Стоимость билетов — 650 рублей.

Поучаствовать в рыцарском турнире

В средневековом городище «Ушкуй» устроят ежегодный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры «Ушкуй». По традиции здесь организуют рыцарские турниры (шлемы, доспехи, мечи, щиты — всё это прилагается), тир с репликами средневековых луков, историческую кузницу, где будут изготавливать гвозди и наконечники для стрел, столярную, гончарную и ткацкую мастерские, а также мастер-классы средневековой кухни. Дети и взрослые своими руками приготовят на очаге лепëшки и продегустируют их с мëдом, вареньем и домашним плодово-ягодным взваром. Также в программе — музыкальные выступления, танцы, вечерние костры и инсценированное шоу с захватом средневекового городища.



