Сергей Игнашевич: РПЛ выплюнет «Балтику», если будем позволять себе такие ошибки

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич оценил старт команды в Российской Премьер-лиге на двойку. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча со «Спартаком» 31 июля.

«Нам нужно чуть-чуть обтереться. Мы говорили об этом и перед сезоном, чтобы не тратить время на адаптацию к этой лиге, потому что эта лига выплюнет нас обратно в ФНЛ, если мы будем позволять себе такие ошибки и исключительно в характере проигрывать в каких-то микроэпизодах, в ключевых эпизодах матча. Это то, что отличает топ-команду от середняка или слабой команды, поэтому в этом компоненте нам нужно быстренько прибавить, чтобы не терять в следующих матчах драгоценные очки», — считает Сергей Игнашевич.

Он отметил, что пока рано говорить о том, в какой форме находится команда — это будет видно в пятом-седьмом туре. «Посмотрим, на что мы способны, но цель, безусловно, цепляться за каждый матч, за каждое очко. Задачу выигрывать в каждом матче с нас никто не снимал. Это задача минимум, которую мы в коллективе перед собой ставим», — сказал тренер.

Напомним, «Балтика» стартовала в Российской Премьер-лиги, проиграв в футбольному клубу «Сочи» со счётом 0:2. Во втором туре команда уступила московскому «Спартаку» со счётом 2:1.

Следующий матч «Балтики» в рамках РПЛ пройдёт 6 августа на стадионе «Калининград». Соперником команды станет клуб «Факел» из Воронежа.